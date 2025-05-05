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Настоящий рай: потайное место певицы Шанайи поразило ее поклонников (фото)

21:30 5 мая 2025
Певица Шанайя Твейн

Певица Шанайя Твейн порадовала поклонников, когда опубликовала в Instagram краткий обзор своей личной жизни и рассказала, что работает над новой музыкой. Артистка показала две свои фотографии, сделанные ее мужем Фредериком Тьебо, на которых 59-летняя звезда несет тяжелый футляр для гитары, покидая имение тропического вида, пишет hellomagazine.com.

Хотя Шанайя не раскрыла, где именно были сделаны фотографии, но это точно райское местечко — с ярко-голубым небом и высоким бамбуком на заднем плане. За спиной звезды виден дом, в котором она и Фредерик живут, с роскошными шезлонгами и окнами от пола до потолка.

певица Шанйя. Фото Instagram
Шанайя не раскрыла, где именно было сделано фото. (Фото Instagram)

Певица назвала этот дом, где остановилась вместе с мужем, «тайником», написав длинные подписи к фотографиям.

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«Мой муж сделал фото по дороге…» — начала Шаная, добавив, что у нее уже есть новая музыка.

«Мне удалось найти немного времени, чтобы спрятаться и записать идеи, которые крутились в моей голове с момента выхода последнего альбома, — сообщила певица. — Весело слышать, как собственные мысли, чувства и мечты воплощаются в настоящие песни».

Затем она вспомнила о приближающемся 60-летии и написала: «Собираясь в свое 60-е путешествие вокруг солнца и к своему 7-му студийному альбому, я знаю, что этот мир не построен системно для того, чтобы воспитывать женщину моего возраста, которая выпускает музыку, но я чувствую себя с собой более гармоничной, чем когда-либо, — сильной, вдохновленной и полной творческой энергии. Спасибо моим поклонникам, которые остаются со мной на протяжении всего процесса, вы мое вдохновение».

Поклонники Шанайи были в восторге от новостей, комментируя: «Мы все плачем и кричим! Так взволнованы!» и: «Мы благодарны, что вы все еще делаете то, что делаете».

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о певице Бритни Спирс, которая показала танец в красном мини-платье с экстремально глубоким декольте.

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