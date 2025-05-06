Президентские выборы в Румынии после российского вмешательства: борьбу продолжают ультраправый Симион и проевропейский мэр Бухареста

В Румынии, которая помогает ВСУ усиливать ПВО, после отмены предыдущих результатов голосования из-за внешнего вмешательства россии снова выбирали президента страны.

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По результатам первого тура повторных выборов после подсчета 100% протоколов во второй этап избирательной гонки, согласно данным ЦИК страны, прошли ультраправый политик Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан.

В ЦИКе подсчитали, что лидер ультраправой партии «Альянс за союз румынов» (AUR) Симион набрал 40,96% голосов избирателей, за него проголосовали 3 862 404 избирателя. За Дана проголосовали 1 979 711 избирателей (20,99% голосов). В то же время, кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску получил на выборах чуть более 20% голосов.

Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 18 мая.

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Победитель первого тура Джордже Симион основал ультраправую политическую силу «Альянс за союз румынов» (AUR) в 2019 году после неудачной попытки избраться в Европейский парламент как независимый кандидат, передает Politico. Как пишет издание, в молодости он активно участвовал в протестах за объединение Румынии с Молдовой.

Симион также известен тем, что призвал прекратить поставки оружия Украине. Он считает это «невыгодным» для таких стран, как Германия, Франция, Румыния и Польша.

По мнению Симиона, деэскалация — это единственный путь к разрешению конфликта. «Мы должны остановить эту войну. Мы должны остановить любые жертвы среди гражданского населения. И именно поэтому должны достичь прекращения огня. Надеемся, что мирные инициативы Дональда Трампа дадут результат», — заявил политик.

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В то же время Симион отрицает, что имеет пророссийские симпатии, и утверждает, что является только «прорумынским». Ему неоднократно запрещали въезд и в Молдову, где он считался угрозой национальной безопасности.

Кроме того, Симион открыто поддерживает президента США Дональда Трампа, называя свою политическую платформу «трампистской». Он часто появляется на публике в красной кепке с изображением Трампа, а его партия продвигает лозунги социального консерватизма, христианских ценностей и «защиты традиционной семьи».

Симион также активно критикует политику Европейского Союза, но, несмотря на это, он выступает за сохранение членства Румынии в ЕС. При этом политик угрожает не выполнять его законодательство, если сочтет его противоречащим национальным интересам.

Симион выдвинул свою кандидатуру вместо ультраправого кандидата Келина Джорджеску, которому запретили баллотироваться из-за уголовных обвинений. С 2011 года ему запретили въезд в Украину из-за обвинений во встречах с российскими спецслужбами в Черновцах.

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В свою очередь Никушор Дан назвал второй тур битвой между прозападным и антизападным направлениями в стране. «Наша задача — убедить румын, что Румынии нужно прозападное направление, и наша кампания будет сосредоточена на этом в течение следующих двух недель», — сказал он.

Ранее Никушор Дан в интервью агентству Reuters заявлял, что сохранение военной поддержки Украины необходимо для безопасности его страны.

Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября 2024 года. Во второй тур вышли ультраправый политик Келин Джорджеску и либеральный проевропейский кандидат Елена Ласкони.

Но впоследствии Джорджеску начали обвинять во влиянии на выборы через соцсети TikTok. 6 декабря 2024 г. Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. А самого Келина Джорджеску задержали 26 февраля 2025 года.

Его обвинили в подстрекательстве к антиконституционной деятельности, распространении ложной информации, создании фашистской организации, прославлении людей, обвиняемых в геноцидах и военных преступлениях, и создании антисемитского сообщества. После предъявления обвинений его отпустили и сейчас он находится под судебным надзором.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Румыния и Молдова ужесточили правила пересечения границ украинцами на автомобилях .

Фото со страницы «Балканский обозреватель» в соцсетях

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