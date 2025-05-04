Еще есть козыри: команда Трампа подготовила варианты давления на россию, чтобы она прекратила войну

Американские чиновники подготовили для Дональда Трампа варианты усиления экономического давления на россию, поскольку президент путин медлит с попытками прекратить войну в Украине, пишет Bloomberg.

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По словам людей, знакомых с вопросом, Трамп еще не принял какого-либо решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Источники отказались уточнять, какие варианты рассматриваются, и заявили, что любое решение принимает исключительно президент.

Украина и ее союзники призывают США усилить давление на москву, в том числе путем введения больших ограничений на экспорт энергоносителей и доходов от нефти. США и Европейский Союз уже ввели беспрецедентный уровень санкций против россии с момента ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но не смогли заставить путина прекратить боевые действия.

Обсуждение следующих шагов может быть омрачено внезапным отстранением советника Трампа по национальной безопасности Майка Волца и назначением на его место временного преемника — государственного секретаря Марко Рубио. Это может помочь упорядочить стратегию США, поскольку Рубио будет занимать обе должности. В то же время подход Белого дома к Украине был обусловлен разными идеями чиновников, включая Виткоффа, которого считают более приверженным позиции россии.

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Тем временем москва до сих пор отказывается принимать требования США относительно постоянного прекращения огня, а путин придерживается максималистских позиций, в частности, чтобы россия получила контроль над четырьмя украинскими областями и Крымом.

В ответ союзник Трампа, сенатор США Линдси Грэм, заявил, что 72 его коллеги поддержали законопроект, который введет «сокрушительные» новые санкции против россии и 500% тарифы для стран, покупающих ее нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие ключевые продукты, если путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны.

По мнению экспертов, из-за ошибок Трампа путин сейчас верит в возможность победы.

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