Топы послевоенной политики: Билецкий может участвовать в выборах президента и, вероятно, будет иметь представительство в Раде

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов будут в топе послевоенной политики: их популярность и медийность не останутся без практического применения. Об этом говорится в материале LB.ua.

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Как пишет издание, пока неизвестно, запустит ли Билецкий собственный политический проект. По версии LB.ua, он мог бы также создать блок с другими командирами, чтобы не распылять электорат, или принять участие в президентских выборах.

О президентских перспективах Буданова, как пишет LB, говорить трудно, но сформировать условную именную фракцию ему по силам.

«Учитывая его молодость, энергичность и амбициозность, вряд ли согласится на почетную пенсию по окончании войны», — пишет LB.ua.

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Пока непонятно политическое будущее ряда других известных военных и волонтеров. Кто из них усилит существующие политсилы, кто будет создавать новые партии и блоки. По информации LB.ua, предвыборную активность проявляет волонтер Сергей Притула, который смог не просто увеличить авторитет и узнаваемость, но и реально набрать политический капитал.

Не теряет популярности Валерий Залужный - один из наиболее вероятных претендентов на президентский пост. Издание отмечает, что его положительный рейтинг высокий, уровень недоверия остается стабильно низким. Тенденция сохранится, поскольку его текущая дипломатическая деятельность не предусматривает принятия непопулярных решений.

Переизбрание Зеленского будет зависеть от условий достигнутого мира. Его шансы на второй президентский срок все еще достаточно высоки. Он точно будет иметь влиятельную фракцию в парламенте, ориентированную на личный бренд.

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У Петра Порошенко баланс доверия-недоверия едва ли не худший среди политиков. Самый вероятный сценарий для него, считает автор материала, — повторение результата прошлых выборов, то есть руководитель влиятельной фракции.

«Говорят, есть намерения стать премьер-министром при президенте Залужном. Вероятно. Но говорить об этом точно рано. Если Валерий Федорович таки решит баллотироваться, то его вес будет преобладать над большинством политиков из прошлого. Будет ли он видеть смысл именно в таком альянсе, неизвестно», — говорится в материале.

Вероятно, «Батькивщина» снова пойдет на выборы под единоличным флагом лидера. В стане ОПЗЖ тем временем уже создают основы новых брендов, которые выйдут на предстоящие выборы.

«Каждая из политических сил будет иметь достаточно представителей из вчерашних военных и волонтеров. Это, с одной стороны, создаст равные условия для всех участников выборов. С другой, во многом обесценит участие военных в избирательном процессе», — говорится в материале.

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Ранее сообщалось, что по результатам соцопроса в новый парламент могут прийти новосозданные партии Валерия Залужного и Алексея Гончаренко.

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