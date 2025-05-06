Домой в результате обмена вернулись более 200 украинских пленных (фото, видео)

Состоялся обмен пленными между Украиной и россией. Домой вернулись 205 украинских военных. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Наши — свободны. Наши дома. Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей фронтовой линии. Они были разбросаны по многим российским регионам, арестованы тюремной системой с единственной задачей: издевательства и уничтожения человечности. Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Благодарю партнеров, прежде всего Объединенных Арабских Эмиратов, за посредничество и помощь. Благодарю тех, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую», — написал президент.

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Как сообщили в Кординационном штабе по обращению с военнопленными, освобождены Защитники, которые обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и на Харьковщине, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя.

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«В этот раз среди освобожденных воинов — представители Вооруженных Сил Украины, в частности, Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ»,19 апреля произошел большой обмен пленными между Украиной и Россией. Тогда из российского плена вернулись 277 украинских защитников. В свои семьи вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.

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