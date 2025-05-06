Невыносимая боль: известный юморист и ветеран о гибели побратимов

Популярный юморист и ветеран войны Виктор Розовый, который проходит долгое восстановление после тяжелого ранения, поделился печальными новостями. На своей странице в социальной сети Виктор выложил видео со своими побратимами с позывными «Трейн» и «Гренка» и сообщил, что они погибли на войне.

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Виктор с побратимами «Трейном» и «Гренкой»

«Моя жизнь — это боль и потери, — поделился Виктор. — «Трейн», «Гренка»..

Подписчики отреагировали на пост в комментариях и поблагодарили героев за защиту Украины.

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«Прошу, живите и несите память об отважных друзьях „Трейне“ и „Гренке“, рассказывайте о них то, что вы считаете важным для памяти», — обратились к Виктору.

«Пока живет Нация Украины, до тех пор живет память обо всех, кто отдал жизнь за Украину», — написали в сети.

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«Невыносимая боль потери! - признались в чувствах. - Вечная память и низкий поклон героям».

«Как только попал на войну, как и все окружающие думал, что хуже всего — это погибнуть, — поделились мыслями. — И только со временем мы узнали, что хуже всего — это терять тех, кто рядом! Мы должны держаться и помнить о них!»

Напомним, после ранения в 2024 году Виктор Розовый несколько недель находился в критическом состоянии.

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