Слив документов о недрах: почему в этой истории СБУ может заинтересоваться нардепом Железняком?

СБУ ищет виновных в том, почему документы о подготовке соглашения между США и Украиной о пользовании недрами сливались в прессу до окончательного их согласования или подписания. Об этом сообщает «Фокус». Первоисточником именно публичного слива проекта соглашения о недрах СМИ называют народного депутата Ярослава Железняка.

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Появление текста соглашения на этапе его согласования спровоцировало волну дискредитации как самого документа, так и усилий украинской и американской сторон, которые сосредоточены на переговорном процессе в контексте завершения войны, где договоренности о пользовании недрами играют одну из ключевых ролей.

На фоне скандала Железняк поспешил заявить, что якобы просто «получил копию документа». Но каким образом и от кого именно — не уточнял. Вмечто этого, по словам Железняка, его источники — были не из Украины.

Учитывая это, эксперты вспомнили о довольно резонансном публичном заявлении политолога Марьяна Ощановского. Он, в частности, писал, что действия народного депутата Ярослава Железняка «напоминают классическую операцию Федеральной службы безопасности (ФСБ) рф».

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На примере коррупционного скандала со строительством укрытий энергетических объектов Ощановский объяснял, как избирательно Железняк устраивает политические скандалы и как системно дискредитирует проукраинские стратегические инициативы Правительства в целом.

«Обучение профессиональному лоббизму Ярослав Железняк прошел в российской GR компании Kesarev Consulting с центральным офисом в Москве, где он работал с 2009 по 2014. GR — это government relations, то есть отношения с правительством или другими словами — лоббирование интересов клиентов в органах государственной власти. А как происходит процесс лоббирования в России? Правильно, при поддержке спецслужб, торгующих своим влиянием через подобные GR агентства. И я уверен, что именно сотрудники ФСБ являются настоящими собственниками Kesarev Consulting, где 5 лет работал Ярослав Железняк. Офис этого агентства, скорее всего, является бэк офисом одного из департаментов ФСБ. Он находится в 5 минутах от ее здания, фактически на Лубянке. Параллельно с работой в российской лоббистской компании, Ярослав Железняк работал помощником народного депутата VI созыва от пророссийской „Партии регионов“ Алексея Плотникова и был еще одним мостиком между российскими спецслужбами и депутатами украинского парламента», — написал политолог, проводя параллели с публичными кампаниями, которые инициирует и реализует нардеп Железняк в Украине.

Вероятно, одна из предыдущих таких «кампаний Железняка» касалась достройки Хмельницкой АЭС. Для блокирования соответствующего контракта с Болгарией (на поставку реакторов) тогда нардеп приложил немало усилий.

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Как сообщает СтопКор, мать Железняка проживает в россии и дл сих пор имеет бизнесна территории оккупированной так называемой «ДНР».

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