«Наше солнышко»: Меган Маркл показала сына от принца Гарри

Пока королевская семья Великобритании продолжает празднование Дня победы во Второй мировой войне, их родные в США тоже не сидят без дела. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отмечают день рождения своего первенца.



Видимо, при этом Меган вспоминает, как счастливы были все во дворце, когда первенец пары Арчи родился. Но затем Гарри и Меган улетели в Америку и весь мир поразили скандальные заявления принца и его супруги в интервью Опри Уинфри.

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«В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения», — жаловалась тогда Маркл журналистке.

Сегодня через несколько лет после резонансного интервью ни Меган, ни принц Гарри не упоминают о своих обвинениях в адрес Виндзоров. Напротив, теперь герцогиня Сассекская лишь подчеркивает свою принадлежность к британской Короне и в полную силу делится милыми кадрами с сыном и дочерью Лилибет Дианой в Instagram.

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Вот и в день рождения Арчи вчера, 6 мая, Меган опубликовала нежный пост в соцсети.

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«Наш сын. Наше солнышко. Поздравляю Арчи с 6-летием! Спасибо за любовь, молитвы и теплые пожелания для нашего милого мальчика. Ему шесть! Куда улетело время? (И всем, кто пришел отпраздновать с нами на его вечеринке в минувшие выходные, спасибо, что сделали его день рождения таким невероятно особенным)», — написала она.



Поздравление Маркл сопровождало новым фото Арчи. На снимке видно, как первенец Сассекских, действительно вырос за последние годы. Ожидаемо, юный принц был снят со спины, поскольку лицо детей Меган и Гарри тщательно скрывают от публики.

Интересно, что из-за ракурса получилось так, будто вокруг головы Арчи засиял нимб — такой эффект дало закатное солнце. Так что Маркл еще раз сумела выбрать довольно удивительное фото.

Напомним, скандалы вокруг Сассексов не утихают. Недавно принца Гарри обвинили в газлайтинге.

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