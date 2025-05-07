ЕС окончательно хочет отказаться от российского газа: что известно

Страны Европейского Союза, которые недавно ввели новые санкции против рф, планируют до конца 2027 года полностью отказаться от импорта газа из российской федерации. Причем запрет распространяется на весь импорт газа из россии — как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам, сообщает Bloomberg.

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В частности, ЕС планирует в июне предложить запрет на все закупки газа в рамках новых контрактов с россией, а также по спотовым сделкам.

По информации агентства, соглашение вступит в силу до конца 2027 года. Кроме того, Еврокомиссия примет меры по прекращению остального российского импорта по долгосрочным контрактам.

По информации агентства, сейчас главная проблема для Европы — рост поставок российского сжиженного природного газа, которые достигли рекордного уровня после того, как «Газпром» существенно сократил объемы поставок по трубопроводам.

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В агентстве отметили, что реализация плана Еврокомиссии зависит от способности блока обеспечить альтернативные поставки СПГ из США, Катара, Канады и Африки. Закупки из США сейчас обсуждаются в рамках торговых переговоров с администрацией Трампа.

Еврокомиссия также имеет целью повысить прозрачность относительно происхождения газа, который поставляется в ЕС. Один из вариантов — обязать компании передавать национальным органам и комиссии ключевую информацию об объемах и сроках контрактов.

Стоит отметить, что Еврокомиссия планирует в июне текущего года представить предложение о запрете импорта российского газа, поступающего как по трубопроводам, так и в форме СПГ согласно этим долгосрочным соглашениям. Сам же запрет вступит в силу до конца 2027 года.

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Причем, как сообщает «Укринформ», график импорта будет зависеть от способности Еврокомиссии импортировать СПГ из альтернативных путей, а именно США, Катара, Канады и Африки.

Ранее десять европейских стран призвали Европейский Союз отказаться от использования российского газа, включая топливо, поступающее через трубопроводы, и сжиженный газ (LNG-терминалы).

Напомним, россия оказалась одной из немногих стран, против которых в апреле не были введены «пошлины Трампа», но их введение неожиданно нанесло сильный удар по российской экономике. Речь идет о падении мировых цен на нефть, которые составляют львиную долю доходов государственного бюджета страны-оккупанта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина и ее союзники призывают США усилить давление на москву, в частности путем введения больших ограничений на экспорт энергоносителей и доходов от нефти. США и Европейский Союз уже ввели беспрецедентный уровень санкций против рф с момента ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но не смогли заставить путина прекратить боевые действия.

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