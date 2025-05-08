Как известно, Таро четко предсказали, каким знакам Зодиака «нереально» повезет на новой неделе. Однако наступивший четверг, 8 мая, тоже несет перемены — как в личном, так и в рабочих вопросах. Так утверждают авторы гороскопа, опубликованного на одном из сайтов.

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Овен

На работе все идет по плану, но мелочи могут сыграть ключевую роль — будьте внимательны к ним. В общении, как деловом, так и в приватном избегайте резких высказываний. Неожиданные откровения из уст второй половины помогут разобраться в отношениях.

Телец

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Отличный день для налаживания связей, особенно в профессиональной сфере. Друзья тоже смогут вас удивить — неожиданным визитом или предложением. Финансовые вопросы лучше отложить — возможны мелкие ошибки из-за невнимательности. Но не заедайте стресс — ваш организм сейчас не готов к увеличению веса.

Близнецы

Для вас день обещает стать довольно эмоциональным. Поэтому на работе проявите максимум собранности. Если же кто-то из прошлого напомнит о себе — не спешите с выводами. В любом случае постарайтесь не планировать серьезных разговоров на вечер.

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Рак

Займитесь тем, что давно откладывали — это принесет удовлетворение. Основное внимание сегодня будет сосредоточено на доме и семье. Также стоит уделить внимание здоровью — в особенности пищеварению. Помогите близким в решении их бытовых проблем, но сначала дождитесь соответствующей просьбы от них.

Лев

Ваш энтузиазм заразителен, и если вы не перестараетесь, день станет лучшим для активных действий и новых начинаний. Также возможны удачные сделки или выгодные предложения. А еще это отличное время для поездок или планирования путешествий.

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Дева

Четвертый день недели вернет способность к быстрому восстановлению внутренних ресурсов. Возможно, для этого придется что-то изменить — возможно, в образе жизни или же в окружении. В работе необходима особая концентрация, помните, что иногда меньше — значит больше.

Весы

День обещает стать довольно благоприятным. Вы остаетесь в эпицентре событий, поэтому презентации, собеседования или важные переговоры пройдут с максимальной пользой. В личной жизни тоже возможны приятные перемены, особенно если вы давно ждали инициативы от партнера.

Скорпион

Ваша чувствительность зашкаливает, но не беспокойтесь об этом. Лучше воспользуйтесь моментом для поиска правильных путей решения накопившихся вопросов. А вот для борьбы с интригами недругов на работе эмоции придется на время отключить. Не бойтесь говорить «нет», если чувствуете, что вас используют.

Стрелец

Главным оружием сегодня должен стать ваш неиссякаемый оптимизм. С ним у вас будут отличные шансы на расширение горизонтов как в делах, так и в личной жизни. Новые знакомства со временем окажутся важными. Близкие дадут понять, что ждут вашего внимания. Проведите с ними вечер, показав, как много для вас значит семья.

Козерог

Ваш решительный настрой подкупает окружающих. В целом день пройдет удачно и все, что связано с ответственностью, даст хорошие плоды. По работе вам могут сделать неожиданное предложение, которое стоит рассмотреть внимательнее, не соглашаясь сразу. Вечером лучше избегать перегрузок: обратите внимание на суставы и спину.

Водолей

Интуиция сегодня на высоте. Не игнорируйте ее сигналы — они подскажут верное направление. Не бойтесь выделяться — именно это делает вас настоящим. Возможны интересные идеи, связанные с новым проектом. В личной жизни день обещает легкость и романтику.

Рыбы

Вы можете почувствовать потребность в уединении для восстановления сил. Не стоит бороться с этим чувством — просто позвольте себе отдохнуть, оставив в расписании только спокойные дела и завершение старых проектов. Если же кто-то предпримет попытку вами манипулировать, пресекайте ее сразу.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали также эксклюзивный гороскоп на весь май от астролога Людмилы Булгаковой.

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