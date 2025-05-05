Ждите слезы счастья и великой радости: Таро назвали знаки Зодиака, которым нереально повезет на новой неделе

Астрологи предупредили украинцев, кому следует в понедельник, 5 мая, проявлять повышенную осторожность во всех жизненных ситуациях.



В то же время карты Таро считают, что некоторым знакам Зодиака новая неделя доставит настоящую радость и удовольствие. О том, кто будет среди «счастливчиков» на новой неделе, рассказывает украинское издание.

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Близнецы

Карты Таро обещают серьезные изменения и глубокие внутренние трансформации. Новая неделя будет насыщенной и щедрой на радостные события, с которыми вы забудете о прошлых неудачах. Удача наконец-то вернется в вашу жизнь, а потому всем мечтам и планам суждено было стать реальностью. Рискуйте и пробуйте идти новым путем — у вас все получится.

Козерог

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Таро-гороскоп советует сосредоточиться на своих чувствах. Перенесите все дела, которые могут подождать, и займитесь тем, что действительно для вас важно. Речь идет о вашей личной жизни, в которой наступают фантастические перемены. Вам повезет в любви и поиске новых друзей — раскройте свое сердце.

Скорпион

Вскоре ваша жизнь заиграет яркими красками, постарайтесь не испугать удачу. Карты Таро обещают вам возможность раскрыть весь свой потенциал и добиться небывалого успеха. Важно лишь отдавать силы потому, что действительно имеет значение. Пора делать выбор и решать, как поступать дальше.

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Дева

Не опускайте руки и попытайтесь воспользоваться тем шансом, который неожиданно появится на днях. Таро-гороскоп обещает вам немало радостей и чудес, однако только если вы сумеете найти ключи от счастья. Вселенная вам поможет, однако помните о том, что и вам нужно сражаться и действовать. Не отдавайте место под солнцем кому-то другому, оно только ваше.

Также традиционно приводим советы от мольфара: господин Гордеев дал подсказку от своей бабушки о том, что делать, когда человек чувствует себя не совсем хорошо.

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Также предлагаем Вашему вниманию Таро-прогноз на неделю от украинского таролога, который она сделала с колодами «Бафи», «Лабиринты города» и «Wild Reflectons».

А еще посоветуем не игнорировать советы восточных астрологов на текущую неделю

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