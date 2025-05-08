Снег здесь иногда невероятного зеленого и малинового цвета: украинские исследователи начали работу на станции «Академик Вернадский»

Морские леопарды, котики, слоны, тюлени, пингвины и розовый единорог. Эти животные — постоянные обитатели Антарктиды. Все, кроме игрушечного единорога.

- Мне его дочь подарила перед отъездом в экспедицию. Это мой оберег, — улыбается 37-летний Егор Звержинский из Кременчуга Полтавской области, который чуть больше месяца назад в составе украинской команды полярников приступил к выполнению обязанностей дизелиста-электрика на исследовательской станции «Академик Вернадский».

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«Охотимся» на китов ради науки"

О далеком доме, за более чем 15 тысяч километров, на небольшом острове Галиндез в Западной Антарктиде Егору напоминают еще и… регулярные воздушные тревоги. Просто мужчина не выключает приложение, чтобы отслеживать потенциальные угрозы родному городу. Именно в такие моменты чаще всего связывается с семьей, чтобы поддержать ее. Если, конечно, сам имеет свободное время. Потому что его работа, как и работа всей команды, не регламентирована какими-то временными промежутками.

Егор Звержинский исполняет обязанности дизелиста-электрика на станции «Академик Вернадский»

- Наша с системным механиком Юрием задача — поддерживать в надлежащем состоянии оборудование и ликвидировать все поломки, которые могут возникнуть на станции, — рассказывает Егор, который до участия в экспедиции обслуживал автозаправки сети «Укрнафты». — Лично я отвечаю за исправность дизельных генераторов. Они работают по очереди: один выключаю, и тут же запускаю другой. Провожу им техобслуживание. Бывает, лишь после того, как зашпоры зайдут, вспоминаю о перчатках. Сначала мороз, как и солнце, не замечаешь. Но ведь климат здесь совсем другой, чем в Украине. Перед выходом со станции обязательно надо намазываться солнцезащитным кремом для защиты кожи от ультрафиолета. Также надо носить очки для защиты глаз.

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В обязанности Егора входит также доставка на небольших лодках ученых (биологов, метеорологов) на соседние острова, где они проводят разнообразные наблюдения.

- В определенные дни мы с киевлянкой Зоей Швыдкой, биологом, ради науки «охотимся» на китов, — продолжает мужчина. — Она с помощью специального оборудования — арбалета — берет у них пункцию на биопсию. Эта процедура уже давно отработана международным научным сообществом и для млекопитающих абсолютно безопасна. Я должен подплыть к многотонному животному на расстояние примерно десяти метров. Тогда адреналин зашкаливает.

Полярная станция "Академик Вернадский"

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В команде 30-й Украинской антарктической экспедиции, которую возглавил опытный полярник, метеоролог Александр Полудень, 13 человек: 4 женщины и 9 мужчин. В частности, 8 ученых (3 метеоролога, 3 биолога, 2 геофизика) и 5 представителей команды жизнеобеспечения (системный администратор, дизелист, механик, врач и повар). Трое из них — жители Полтавщины. Кроме Егора Звержинского, это 33-летняя врач Юлия Тихонович из Гадяча и 48-летняя повариха из Полтавы Елена Лещенко. 15 марта они прибыли на «Академик Вернадский».

- Цель экспедиции — проведение научных исследований климата, геофизических процессов, биоразнообразия и состояния океана в Антарктике, а также обеспечение непрерывной работы станции «Академик Вернадский» в рамках международного научного сотрудничества, — подключается к разговору в Вайбере Юлия Тихонович. — Украинские ученые ведут эту работу уже почти 30 лет.

Медик Юлия Тихонович на зеленом снегу в Антарктиде

В целом ученые мира накопили огромный массив непрерывных данных по Антарктиде. Одно из самых выдающихся открытий, сделанных британцами в 1985 году, — явление озоновой дыры. Благодаря тому, что этот вопрос активно изучался, вскоре был подписан Монреальский протокол, запрещающий выброс фреонов в атмосферу. Дальнейшие исследования показали, что уменьшение количества фреонов привело к уменьшению озоновой дыры. Замечу, что «дыра» — это слой атмосферы, который пропускает больше вредного излучения, которое в норме в обычных широтах задерживается. Поэтому надо максимально беречься: без специальной защиты не выходить на открытую территорию.

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Результаты магнитометрических наблюдений ложатся в основу формирования навигационных систем.

Результаты геофизических наблюдений позволяют лучше узнать характеристики земной толщи.

Данные, собранные метеорологами, учитываются для прогнозирования погоды. А на основе анализа данных, собранных в предыдущие годы, ученые делают прогнозы климатических изменений.

Одним из направлений международного проекта Ocean: Ice, к которому в прошлом году присоединились отечественные полярники, является изучение изменения динамики океанических течений, причин таяния ледников и повышения уровня Мирового океана, что поможет спрогнозировать, какие прибрежные территории, контактирующие с морем (в том числе и в Украине) при поднятии мирового уровня океана будут затоплены.

В целом научные исследования Антарктиды имеют мировой масштаб, их проводят не одна лаборатория или станция и хранятся они в общих хранилищах, откуда ученые из разных стран мира при необходимости могут их использовать. Это все предусмотрено международным Договором об Антрактике.

«Заготовка продуктов идет по плану»

Конечно, медик в команде должен оказывать при необходимости медицинскую помощь — при малейших проявлениях болезни или несчастных случаях, а также профилактировать болезни. К счастью, на данный момент Юлии Тихонович приходилось работать по специальности с нетяжелыми клиническими случаями. Имея несколько специализаций (до участия в экспедиции работала семейным врачом, а позже эндокринологом), врач дополнительно приобретала знания по другим медицинским специальностям. На станции есть разнообразные медикаменты и инструменты, чтобы оказывать максимально качественную медицинскую помощь.

Перед врачом также стоит техническая задача — изучение акклиматизации зимовщиков в антарктических условиях.

- Поскольку мы находимся в закрытой среде, то не болеем ОРВИ, — говорит Юлия, — Но, если будет контакт с людьми извне, то не исключена вспышка какой-то инфекции.

За 30 лет деятельности станции было проведено всего две эвакуации больных на большую землю. Учитывая погоду и состояние ледового покрова это небыстрое дело. В целом на станции созданы все возможности, чтобы можно было улучшить или стабилизировать состояние больного. При необходимости врач может связаться с узким специалистом для консультирования.

В целом в полярную экспедицию отбирают людей с крепким здоровьем. Поэтому сейчас медик сосредоточена больше на профилактике заболеваний и сбалансированном питании членов команды.

За питание на станции отвечает повар с образованием инженер-технолога пищевого производства Елена Лещенко.

Елена Лещенко отвечает за питание полярников

- Уже готовимся к зиме, которая наступит здесь через несколько недель, — говорит Елена. — Законсервировала и насолила огурцов, помидоров — они же не могут долго храниться свежими. А недавно всей командой квасили капусту. Вскоре будем замораживать яйца — будем отделять белки от желтков и так будем закладывать в морозильную камеру.

Пока что есть мандарины, апельсины. Яблок осталось месяца на два-три. А дальше, вплоть до декабря, придется обходиться без свежих фруктов. Когда наступит новый сезон, тогда подвезут новую партию.

- Украинцы выживут на сале…

- Чего нет, того нет. Первая страна, которая не пропустила бы наш стратегический продукт, — это Польша. Да и ограничения по багажу у нас были жесткими. А в Чили, где специальные агенты делают закупки для полярников, продается только бекон. На этот раз они даже немного гречки закупили. Эта крупа в Чили не такая популярная, как в Украине.

Агенты старались, чтобы продукты были привычными для нас. Поэтому имеем картофель, капусту, морковь, свеклу, чеснок, лук белый и синий. Макароны, свинину, говядину, кур, из рыбы — мерлузу и хек.

- А какая рыбка в океане водится? Можно на ужин наловить?

- В предыдущие экспедиции биологи нототению ловили на удочку и изучали паразитов, которые в ней живут.

— Что готовите для полярников?

- Полярники неприхотливы к питанию. Едят все, что приготовлю: супы, борщи, бограч, солянку, разнообразные каши… Стараюсь каждый день что-то новенькое сварить, чтобы не повторяться. Любят овощные салаты, домашнюю выпечку. Стараюсь, чтобы рацион был сбалансирован и содержал все необходимые нутриенты.

Из техники на кухне — электрическая плита, пароконвектомат, тестомес, блендеры, кухонный комбайн, холодильник, кофемашина.

Елена готовит только обеды и ужины. Утром команда обходится тем, что найдет в холодильнике: консервами, сухими завтраками, фруктами, молочными продуктами, остатками пищи с предыдущего дня.

Больше всего скучают по салу, селедке, которых в Чили также нет. Позже будут скучать по яичнице.

На Пасху, как и полагается, повариха напекла пасок. К ним были крашеные в луковой шелухе яйца и писанки: разрисовывали их почти все члены команды.

По туннелям на работу

Площадь острова Галиндез, на котором с 1996 года расположена украинская антарктическая научная станция «Академик Вернадский», всего 0,8 гектара. Кроме мха и лишайников и двух цветочных растений, на каменистой территории ничего не растет.

Природные условия на острове непростые. Здесь часто дуют сильные ветры, скорость порывов которых достигает до 40 метров в секунду. Погода может меняться несколько раз в день: то снег, то дождь, то туман, то ослепительное солнце. Бывает, из-за сложных погодных условий ученые не могут отправиться на выезд, тогда занимаются исследованиями в лаборатории.

В прошлом сезоне температура зимой опускалась до минус 14, но из-за высокой влажности здесь ощущается холоднее.

Снег лежит всегда. Только летом его немного меньше, чем в другое время года. А зимой наметает столько, что расчистить просто невозможно. Полярникам, чтобы работать, приходится делать тоннели.

Когда замерзает океан, то по льду можно добраться на соседние острова или даже в ближайшую точку континента, до которой всего 7 километров. Но это опасно, поэтому никто не рискует.

Бывает слышно, как падают, отламываясь, частицы какого-то айсберга. Это похоже на звуки грома…

Но самая большая проблема зимой — короткий световой день.

Зато только в Антарктиде снег бывает невероятного зеленого и малинового цветов. Это потому, что в нем развиваются микроскопические водоросли.

- Растительность мы стараемся обходить, чтобы не наступить ненароком. Потому что это большая ценность для ученых, — рассказывает Юлия, — Они знают, как правильно взять из него пробы, чтобы не нанести вред окружающей среде. Поэтому на станции проложены деревянные настилы, чтобы не травмировать никакой растительности. А если идем куда-то дальше, то, если нет снега, внимательно смотрим под ноги, чтобы ничего нигде не повредить.

- Так же не имеем права близко приближаться к пингвинам, тем более гладить их, — продолжает Егор. — Они не видят в людях угрозы и могут сами подходить из-за любопытства. Но мы стараемся их обходить, чтобы не пугать, не нарушать процесс гнездования.

Кстати, в прошлом сезоне украинские полярники насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов на острове Галиндез — 7 тысяч особей. Это свидетельствует о потеплении и уменьшении площади морского льда в Антарктике, что приводит к миграции животных на юг.

Конечно, полярники стараются не нарушать и границы морских леопардов. Возле острова их живет несколько. Поэтому любители моржевать в океане часто не купаются. Ведь эти огромные хищные животные показывают, что они хозяева в прибрежных водах и пытаются защищать свою территорию. Когда им что-то не нравится, фыркают.

«Разучимся пользоваться деньгами»

В целом на острове достаточно обширная инфраструктура: столярная мастерская, дизельное помещение, склад для хранения запчастей моторных лодок, топливный бак, магнитометрические и другие различные измерительные приборы .

В доме созданы все условия для того, чтобы комфортно пережить удаленность от цивилизации. Оборудован спортзал, есть библиотека, бильярд, настольные спортивные игры, облачное хранилище фильмов, а еще небольшой бар «Фарадей», где можно пообщаться за чаепитием, послушать музыку или самому взять в руки гитару… В баре любят проводить досуг туристы — Антарктида притягивает путешественников со всего мира.

Живут полярники пока что по двое в комнатах на четверых, занимая нижние места двухъярусных кроватей. Но так будет лишь до прибытия сезонного отряда.

К дому подведена канализация, в нем установлены стиральные машины. А главное — есть интернет, который нивелирует расстояния, поэтому разлука с семьями почти не ощущается.

- Все на позитиве, все настроены на работу, все дружны между собой, — говорит Егор. — Вот только думаю, за год подупадет уровень нашей финансовой грамотности. Ведь мы здесь не тратим денег. Ну, разве что-то можем приобрести в интернете для своих родных, чтобы их порадовать. Хотя деньги — не основной фактор, за чем сюда едут. Если честно, об уровне своей зарплаты я узнавал перед самой отправкой. Наше полевое обеспечение — 1800 гривен в день.

Спрашиваю Егора, трудно ли было получить такую работу?

- Видимо, мне повезло, потому что с первого раза прошел отбор. Хотя было одиннадцать человек на место. Все профессионалы, даже более опытные, чем я.

Юлия Тихонович также была отобрана комиссией с первого раза. Говорит, что давно хотела присоединиться к украинским ученым, получить новый опыт.

А вот Елена Лещенко очень долго ждала осуществления своей мечты. Ведь на протяжении двух десятилетий самый холодный континент планеты был закрыт для женщин в составе экспедиций. И только в 2018 году лед, как говорится, сдвинулся. С тех пор каждый год Елена подавалась на конкурс. В 2021 году ей предложили сезонную, двухмесячную работу на «Академике Вернадском». А в этом году наконец она проведет на станции целый год. Говорит, муж с дочерью поддержали ее стремление.

Как уверяют мои собеседники, трудности дороги к месту работы, которая занимает в лучшем случае шесть суток с пятью пересадками, компенсируются несравненными пейзажами и уникальной дикой природой.

Ближайшие соседи украинцев — американские ученые — находятся от них на расстоянии 50 километров. А дальше, уже за Полярным кругом и на Кинг Джорджи, за сотни километров — изучают самый холодный материк представители многих стран мира.

В Антарктиде пока продолжается осень…

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с участником первой зимовки украинских ученых на станции «Академик Вернадский».

Фото предоставлены участниками экспедиции

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