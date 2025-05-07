Принц Луи стал звездой соцсетей: что натворил младший сын Уильяма и Кейт

Недавно принц и принцесса Уэльские вместе с детьми посетили парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.



А после того, как было опубликовано видео с парада, младший сын супругов, семилетний принц Луи, снова стал звездой соцсетей, пишут СМИ.

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В видео Луи сначала спародировал своего старшего брата, 11-летнего принца Джорджа, который щепетильно поправил волосы, а затем закатил глаза в ответ на его длинный выразительный взгляд.

Отметим, что маленький принц Луи давно стал любимцем публики из-за своего непосредственного поведения на официальных мероприятиях. Мальчик открыто демонстрирует свои эмоции: не скрывает, когда ему скучно, делает на камеру забавные рожицы. Это часто превращает его в героя сетевых мемов.

Напомним, что у Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей. Кроме Луи и Джорджа, у них также есть 10-летняя дочь Шарлотта.

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