Невероятные во всем: украинский танцовщик попал в финал европейского телешоу

Известный украинский танцовщик и хореограф, победитель проекта «Танцуют все!» Александр Лещенко прошел в финал популярного немецкого телешоу «Суперталант». Об этом Саша сообщил на своей странице в социальной сети, выложив видео с подготовки к финальному выступлению. Известно, что до этого Лещенко принимал участие в американском шоу талантов.

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«Я в финале проекта, и это очень круто, — признался Лещенко. — Потому что в финале я буду показывать номер об Украине. И это очень классно, важно, ценно, что люди смогут увидеть нашу историю. Почувствовать ее. Я счастлив, что имею возможность рассказывать о нашей культуре, достижениях, силе духа. Я счастлив, что мы в финале, надеюсь, это принесет нам пользу».

Подписчики поддержали Александра, пожелали ему успеха и подчеркнули, что украинцы — лучшие во всем.

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«Вау!!! — были в восторге в сети. — Поздравляю! Саша, успеха в финале! Ты прославляешь Украину. И это очень важно и круто».

«Земляк, поздравляю тебя, очень приятно видеть наших людей, которые заявляют о себе миру», — добавили в комментариях.

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«Мы верим в тебя, Саша! — поддержали хореографа. - Украина победит!»

«Пусть мир знает, что украинцы — невероятные во всем!» — подчеркнули подписчики.

Ранее известный хореограф и военный Дмитрий Дикусар отреагировал на последние новости.

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