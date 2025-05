Руководство стран Балтии и Польши решили закрыть небо для пророссийских политиков Восточной Европы, которые должны были лететь в Москву на так называемый «парад Победы».

В частности, как передает сербское издание Novosti со ссылкой на информацию официального Вильнюса, Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александру Вучичу пересекать свое воздушное пространство на пути в РФ. Причиной запрета названы «технические и дипломатические обстоятельства».

По информации издания, об этом стало известно после того, как сербская делегация готовилась к визиту в Россию на фоне роста напряженности в отношениях между Москвой и странами Европейского Союза. Самолет, на котором должен был лететь Вучич, должен был пройти воздушные коридоры нескольких стран-членов НАТО, в том числе Литвы.

Позже стало известно, что Вучич не приедет на так называемый «парад Победы» якобы из-за состояния здоровья. Как сообщило сербское издание rts. rs, президент Сербии на днях был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде после того, как во время визита в США ему внезапно стало плохо.

Кроме того, с проблемами пересечения границ столкнулся и пророссийский премьер-министр Словакии Роберта Фицо. В издании отмечают, что его самолет отказали в полете воздушным пространством Польши и Литвы.

Напомним, 28 апреля президент российской федерации путин в одностороннем порядке объявил «перемирие» в дни 80-летия победы во Второй мировой войне. Но вопреки лживым обещаниям по «прекращению огня», Россия продолжает обстрелы мирных населенных пунктов Украины .

Как известно, Россия планирует провести парад в годовщину завершения Второй мировой войны. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на западе на высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, непризнанную Абхазию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Буркина-Фасо, Венесуэлу. Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Кубу, Лаос, Монголию, Мьянму, Палестину, Сербию, Словакию, Экваториальную Гвинею, Эфиопию и непризнанную Южную Осетию.

В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) считают, что кремлевский диктатор использует односторонние соглашения о прекращении огня для достижения информационных и военных преимуществ в Украине. Это противоречит целям президента Трампа использовать совместное прекращение огня как трамплин к долгосрочному и устойчивому мирному соглашению в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что режим прекращения огня в российско-украинской войне может быть достигнут уже этим летом .

