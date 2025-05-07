Черная летняя обувь вернулась в моду - и эту новость многие восприняли с энтузиазмом. Она немаркая и легко сочетается со многими нарядами. Например, идеально комбинируется с нарядами в средиземноморском стиле, с джинсами, дополненными черной майкой или с одеждой с анималистичными принтами, которые сейчас популярны.

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Трендовые босоножки могут быть со шнуровкой или ремешками. Чем минималистичней модель обуви, тем более стильно будет она смотреться. Минималистичная эстетика — то направление, куда движется сейчас мода. В такой обуви вы будете себя чувствовать комфортно как в мегаполисе, так и на отдыхе.

Черные босоножки на плоской подошве — это не только стильно, но и удобно. А это еще один вектор, который очень важен в развитии моды.

И еще одна модная деталь. Такие босоножки можете носить с яркими цветными носками или гольфами.

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Черные босоножки на плоской подошве — хорошая инвестиция в гардероб. Они будут актуальны не один сезон — и вы сможете в этом убедиться.

Напомним о тренде весны-2025 — скульптурном каблуке.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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