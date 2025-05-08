В День памяти и победы над нацизмом, который в Украине уже несколько лет отмечают 8 мая, к украинцам обратился президент Владимир Зеленский, вспомнив, что 80 лет назад завершилась Вторая мировая, а также напомнив, что в феврале 2024 зло вновь подняло голову.

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«День, который мы отмечаем вместе со всем миром, со всеми, кто 80 лет назад боролся за жизнь, чтобы зло проиграло, чтобы „никогда снова“. К сожалению, три года назад это снова повторилось, и так же, как когда-то, над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги, зло снова пошло на нашу землю украинскую. Утром 24 февраля на Крещатике было пусто — ни машин, ни людей. Сейчас здесь — жизнь, каквы видите», — сказал президент, записавший свое обращение в центре столицы.

Зеленский напомнил, что в августе 2022 года, когда он записывал свое обращение по случаю Дня независимости Украины, на Крещатике стояла сожженная российская техника.

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«И только такой парад зло может получить здесь. Здесь, где сегодня царит наше желание жить, быть. Сегодня здесь украинцы, здесь украинки идут по своим улицам под своими флагами благодаря своим героям. Нашим героям, нашим воинам», — сказал он и добавил: «Восемьдесят лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне. И этот день напоминает нам о важной закономерности: любое зло непременно заканчивается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. И именно за это стоим сегодня. Именно это в один день произойдет».

Напомним, что с 2023 9 мая в Украине отмечается День Европы.

Фото с сайта Офиса президента

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