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Происшествия

Понадеялись на перемирие: на Харьковщине российский дрон атаковал автомобиль с женщинами, ехавшими садить картошку (фото)

12:01 8 мая 2025
Россияне атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном. Фото прокуратуры

Несмотря на объявленное российским диктатором путиным «перемирие» по случаю 9 мая, россияне продолжают наносить удары по украинским регионам.

Так, на Харьковщине утром 8 мая под удар российского FPV-дрона попал гражданский автомобиль Renault, ехавший по дороге возле села Большие Проходы. В областной прокуратуре сообщили, что пострадали три женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет — их госпитализировали с осколочными ранениями.

В Харьковской области россияне ударили дроном по машине с тремя гражданскими женщинами. Фото прокуратуры

Руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в комментарии «Суспільному» сообщил, что женщины раньше жили в Больших Проходах, но эвакуировались. А сейчас, услышав, что путин объявил «перемирие», решили поработать на огородах — воспользовавшись случаем, посадить картофель.

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«Поехали сажать картошку и на дороге, на подъезде к поселку, получили FPV-дроном удар в машину. Оказались в больнице. К счастью, живы. Врачи оказали помощь. У двух легкие травмы, у одной — средней тяжести», — рассказал Задоренко и добавил: «Сколько я людей призывал, обращался, говорил: нет веры россиянам, не нужно ехать в поселки, смотреть на свои дома, на свои огороды, но люди все равно пренебрегают опасностью, выезжают на вере в „перемирие“ и получают тяжелые последствия».

Напомним, что враг не прекращал удары и во время «пасхального перемирия», которое в одностороннем порядке объявлял путин. Тогда это не помешало и атаке «Шахедов» на Украину.

Фото прокуратуры

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