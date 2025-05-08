Ночь без дронов, но с ударами по прифронтовым территориям и боями на фронте: путинское «перемирие» вступило в силу

В преддверии 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, которую в россии отмечают 9 мая, президент рф владимир путин в одностороннем порядке объявил «перемирие» на три дня, начиная с нуля часов 8 мая и до нуля часов 11 мая. Таким образом в россии стремятся «обезопасить» мероприятия, приуроченные ко дню победы. Ведь в последние дни украинские дроны почти непрерывно атаковали российские регионы, поражая объекты ВПК и блокируя работу аэропортов.

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В то же время украинская сторона официально не заявляла, что соглашается на это несколькодневное перемирие, однако президент Владимир Зеленский накануне в своем обращении говорил о готовности к прекращению огня в течение 30 дней.

«Абсолютно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже беспокойно. Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь по меньшей мере на 30 суток остается в силе — мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от россии мир не видит ответа — никаких ответов кроме новых ударов. Это максимально четко демонстрирует, кто является источником войны», — отмечал Зеленский.

О том, что означает российское «перемирие», утром сообщали администрации украинских регионов, подвергшихся ударам врага. Хотя в воздушном пространстве Украины в течение ночи «Шахеды» не наблюдались, однако управляемых авиабомб было достаточно. В Воздушных силах ВСУ несколько раз за ночь предупреждали о работе тактической авиации врага по Сумщине и прифронтовым областям.

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Фото ПС ВСУ

В Сумской ОВА, отчитываясь о событиях, произошедших в регионе в течение суток, сообщили, что с утра 7 мая до утра 8 мая 2025 года российские войска совершили почти 120 обстрелов по 34 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиабомбы (почти 20 ударов), РСЗО, FPV-дроны и сбросы ВОГ с БпЛА. В области повреждены и разрушены частные дома, горели автомобили. Погибла жительница Николаевской громады, трое жителей Сумщины были ранены.

А утром 8 мая враг нанес авиаудары по Белополью — повреждены и разрушены частные дома. Сотрудники ГСЧС спасли женщину, оказавшуюся под завалами.

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Между тем в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что по состоянию на утро четверга, 8 мая, зафиксировано 196 боевых столкновений за прошедшие сутки. Накануне враг нанес два ракетных и 89 авиаударов, в том числе сбросил 1157 управляемых бомб. Зафиксировано более шести тысяч обстрелов, из них 151 из реактивных систем залпового огня, а также использован 2891 дрон-камикадзе.

А в прокуратуре Донецкой области сообщили, что около 23−00 7 мая россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Константиновке — ранены по меньшей мере 12 гражданских.

Россияне ударили авиабомбой по многоэтажке в Константиновке. Фото прокуратуры

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«В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение. Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами. В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин», — говорится в сообщении.

Также накануне вечером россияне атаковали «Шахедами» Умань.

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что повреждена городская инфраструктура. В частности, был поврежден корпус учебного заведения, а также разбиты окна в жилом доме. А в населенном пункте Дмитрушки обломками БПЛА был ранен мужчина — его госпитализировали.

Напомним, что в апреле путин также объявлял перемирие — на Пасху. Впрочем, это не мешало россиянам наносить удары по Украине, в том числе и «Шахедами».

Фото прокуратуры

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