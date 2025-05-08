Наталку Денисенко облили грязью: что случилось

Популярная актриса, звезда сериала «Крепостная» и фильма «Когда ты выйдешь замуж?» Наталка Денисенко, которая разводится с мужем-военным, поразила своим поступком. На странице в социальной сети Наташа выложила видео — своеобразную иллюстрацию того, через что проходит публичный человек. Наталью бьют по лицу, поливают грязью, бросают в нее едой, но в конце актриса восстанавливается, становится под душ и смывает всю грязь.

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«Вы когда-нибудь задумывались, как это — быть публичным человеком? — обратилась Денисенко к подписчикам. — Когда тебя не просто видят — тебя ежедневно разбирают на части. Твой вид, твои слова, твои слезы. Каждый твой шаг — для кого-то повод судить, а каждая твоя искренность — приговор.

Иногда больно. Иногда хочется просто исчезнуть.

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Но мы снова встаем. Снова говорим.

Быть публичным — это не просто про красивую картинку. Это о внутренней силе, которую не видно на экране. О выборе быть честным, даже когда это больно. О смелости идти дальше, даже когда в тебя бросают словами".

Откровенные слова актрисы задели ее подписчиков и коллег-звезд.

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«Наталочка, свет и добро всегда побеждают тьму и зависть», — написал телеведущий Григорий Решетник.

«Круто», — отреагировала актриса Анна Саливанчук.

«Красивая, талантливая, искренняя, эмоциональная, сильная, любимая, умная, сексуальная, счастливая, свободная, смелая — Женщина», — наградили эпитетами Наталку.

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«Восхищаюсь вами, вы — невероятная женщина», — признались в комментариях.

«Как же это сильно, откровенно, смело и честно», — отреагировали в сети.

Ранее Ксения Мишина поразила признанием.

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