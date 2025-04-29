Не осталось ни сил, ни шансов: Ксения Мишина поразила признанием

Популярная актриса, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина, которая попала под обстрел, поздравила сына с победой. Известно, что 13-летний Платон занимается картингом и Ксения поддерживает парня во всех его начинаниях. На своей странице в социальной сети Мишина выложила последние гонки, в которых принимал участие Платон. Парень занял третье место. Видео с награждения Ксения дополнила постом о том, как воспитать чемпиона.

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«Воспитание чемпиона — это не о победах, — написала актриса. — Это о том, как научить человека снова верить в себя, когда ему кажется, что не осталось ни сил, ни шансов.

Уметь стоять рядом, но не мешать. Не лишать права на злость, обиду, усталость.

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И весь путь — это не титул и не медаль.

А постепенная самоэволюция и работа над собой".

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Подписчики поддержали слова Ксении в комментариях и присоединились к поздравлениям.

«Боооооожеееее, — написала актриса Наталья Денисенко. — Поздравляю».

«Это нереально круто, Платон — мечта и цель многих девушек в будущем», — добавили в комментариях.

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«Слова, которые должен услышать каждый ребенок!» — поддержали пост.

«Молодчинка, пусть удачи и в следующих гонках!» — пожелали Платону.

Ранее Наталка Денисенко прокомментировала свой развод.

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