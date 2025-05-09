Попытка выровнять ситуацию: политолог объяснил, почему после путина и кадыров заговорил о преемнике

Глава Чечни, который испугался дрона во время тайного визита в Мариуполь, после публикации очередной порции информации о его скорой смерти заявил, что сам просит путина его освободить. Потому что «у другого будут новые инициативы». На первый взгляд — это выглядит так: или ляпнул не подумав, или обращение к путину: «Скажи, что ты меня не отпускаешь», считает политолог Вадим Денисенко.

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«В последнее время отношения путина и кадырова были не самыми лучшими. В конце концов, в последнем интервью путин довольно жестко прошелся по героической роли псковских десантников в чеченской войне. Уже год кадыров не получает экономических преференций в виде национализированного имущества, а ситуация с маркетплейсом Wildberries показала, что он не надежная „крыша“. В то же время, путин закрывает глаза на то, что малолетний Адам кадыров возглавляет Совет безопасности Чечни», — отметил Денисенко.

Предварительно, считает политолог, это все выглядит, как попытка путина держать кадырова на коротком поводке.

«Не то, чтобы последний сильно прыгал, но в какой-то момент его стало слишком много в информпространстве. И сейчас путин ставит его на место. Об отставке речь вряд ли идет вообще. Но это точно попытка кадырова „выровнять“ ситуацию. Ему нужна публичная реакция кремля (даже пескова). Иначе те, кому он обеспечивает „крышу“, могут начать выходить из-под контроля», — говорит эксперт.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что кадыров не может удержать баланс между кремлем и Чечней.

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