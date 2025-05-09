Курс доллара в Украине: почему до 20 мая он будет стабильным

Начало мая в Украине доллар встретил стабильностью по отношению к гривне, которая не падает. И как минимум до 20 мая данная ситуация не должна измениться в худшую для национальной валюты сторону.

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Такое мнение «ФАКТАМ» высказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его словам, это объясняется одним важным событием в этот день.

Речь идет о том, что 20 мая является конечной датой уплаты налогов, и до этой даты спрос и предложение доллара будут сбалансированы. Тенденция к уравнению курсов на межбанке и наличном рынке сохранится. По крайней мере, в период 12−18 мая большой разницы между ними ждать не стоит: стоимость доллара будет почти «единой» на межбанке, в комбанках и обменных пунктах.

Параллельно эксперт напоминает, что май традиционно «разогревает» потребительские цены, что может подтолкнуть курс доллара немного вверх. Впрочем, даже при таких условиях он останется ниже отметки начала года — напомним, 1 января 2025 года официальный курс составлял 42,02 гривны за доллар. Ожидание на ближайшую неделю — диапазон 41,25−41,65 грн/$.

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Курс евро по-прежнему будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро. И хотя сюрпризов пока не предвидится, настоящих рекордов тоже ждать не стоит. Паритет остается в пределах 1,13−1,15 доллара за евро.

Правда, одним прогнозом все не ограничивается: на настроения рынков влияют действия, решения американского президента. Из-за его не всегда прогнозируемых шагов многие инвесторы уже «направились» из доллара в золото и евро, почувствовав на себе настоящий «стресс». И очевидно возвращение назад будет не скорым и не массовым.

Но несмотря на все, доллар остается главным «сейфом» для мировых денег: в долларах хранится около 80% глобального капитала. Итак, даже очередные «штормы» из Вашингтона вряд ли серьезно поколеблют позиции американской валюты.

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- Таким образом, следующая неделя на валютном рынке пройдет без сюрпризов и без чрезмерных фантастических ожиданий. Текущие курсовые изменения мало чем удивят и будут в контролируемых пределах, — резюмирует банкир.

Как писали «ФАКТЫ», действия президента США Дональда Трампа последнее время серьезно влияют на стабильность американской валюты.

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