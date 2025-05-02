Курс доллара в начале мая: будет ли он падать и стоит ли покупать евро

На фоне продолжающегося падения курса доллара по отношению к евро, актуальным станет вопрос — упадет ли американская валюта по отношению к гривне. А также, стоит ли вкладывать часть сбережений в европейскую валюту.

ВІДЕО ДНЯ

По мнению Тараса Лесового, директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус», на валютном рынке будет наблюдаться «штиль» с намеком на управляемую «предсказуемость». Так, в период с 5 по 11 мая особых кульбитов от доллара ждать не стоит: курс будет держаться в коридоре 41,2−41,6 грн.

Объясняется это по мнению эксперта двумя факторами:

рынок сохраняет равновесие между спросом и предложением;

сезон налоговых платежей, при которых банку важнее гривна и потому спрос на доллар снижается и позволяет НБУ немного снизить объем валютных интервенций.

Как результат — курс на межбанке будет зеркален рынку наличного доллара, а разрыв между ними будет разве что символическим. Следовательно, текущие колебания будут скорее косметические, чем системные.

РЕКЛАМА

В то же время, подчеркивает Тарас Лесовой, в отличие от доллара курс евро определяется на международных рынках. Ожидается, что на следующей неделе соотношение этих валют в гривне останется на уровне 5,5−6 грн. А это значит, что один евро будет стоить до 1,15 доллара. Спрос и предложение на него — в паритете, без перегибов, не стоит ожидать, что на украинском рынке возникнет чрезмерный ажиотаж на европейскую валюту.

«Единственная переменная, что может повлиять на ситуацию — геополитика. Если в информационном пространстве снова появятся новости о фронте или мирных инициативах, рынок может среагировать. Но даже в таком случае расшатать валютные курсы будет непросто — Нацбанк держит руку на пульсе и уже не раз доказывал эффективность применяемой стратегии», — подчеркивает эксперт.

Как писали ранее «ФАКТЫ», на курс доллара в Украине серьезно влияют общемировые тенденции, по которым американская валюта заметно упала в цене по отношению ко многим другим валютам.

РЕКЛАМА

190

Читайте нас в Facebook