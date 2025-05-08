Цифровая безопасность требует сотрудничества на всех уровнях: итоги InfoSec Ukraine 2025 в Киеве

6 мая в Киеве прошла конференция InfoSec Ukraine 2025 — одно из ключевых событий в сфере информационной и кибербезопасности, которое в этом году собрало более 800 участников из разных стран. Мероприятие стало точкой пересечения стратегических решений, международного опыта и локального видения того, как Украина может усилить свою цифровую оборону в условиях гибридной войны и постоянных атак на критическую инфраструктуру.

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В этом году конференция привлекла внимание мировых лидеров мнений в сфере кибербезопасности. К обсуждению присоединились спикеры международного уровня: легендарный американский криптограф Брюс Шнайер, директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Гальперин, вице-президент по вопросам Security Intelligence в Forescout Рик Фергюсон, сооснователь Hilltop Technologies и бывший офицер киберопераций США Ник Джисинто, а также CEO Internetstiftelsen Карл Пива. От Украины на сцене выступил вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев. Их взгляды, погруженные в реалии военного времени, позволили лучше понять, как выглядит глобальная стратегия киберзащиты — и какое место в ней занимает Украина.

Конференция объединила представителей правительства, технологического бизнеса, международных организаций и ведущих аналитических центров. Они обсуждали, как меняется ландшафт информационной безопасности, что означает цифровое доверие в эпоху дезинформации и какие решения способны обеспечить устойчивость государства в новой реальности.

Конференция объединила представителей правительства, технологического бизнеса, международных организаций и ведущих аналитических центров

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В течение всего дня участники работали в разных треках: от тем гибридных угроз и облачной безопасности — до цифровых стратегий для бизнеса и формирования межсекторных альянсов. Одной из самых интересных частей программы стали практические воркшопы, проведённые экспертами международных компаний. Здесь обсуждались не только технические подходы к выявлению и нейтрализации атак, но и институциональные аспекты формирования национальной киберполитики.

Одной из самых интересных частей программы стали практические воркшопы, проведенные экспертами международных компаний.

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Особенно ощущалась потребность в качественном партнерстве между государством и бизнесом. Именно на этом акцентировал внимание CEO компании FAVBET Tech Артем Скрипник:

«События уровня InfoSec Ukraine дают импульс для создания реальных решений и инструментов нашей цифровой безопасности. В условиях гибридной войны киберзащита — это вопрос устойчивости всей страны, поэтому она должна объединять все заинтересованные стороны — от государства и бизнеса до частных инициатив. Мы верим, что тесное сотрудничество государственных структур и ИТ-сообщества способно создавать очень эффективные механизмы противодействия цифровым угрозам национального уровня».

FAVBET Tech —украинская IT-компания, входящая в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний по версии DOU. Является резидентом Дія. City, членом IT Ukraine Association и сооснователем её AI-комитета. Компания специализируется на разработке технологических решений для различных отраслей, в частности iGaming, с фокусом на применении AI, больших данных, высоконагруженных систем и облачных инфраструктур.

Неформальная часть конференции была не менее насыщенной — участники активно знакомились, обменивались кейсами, договаривались о совместных проектах и новых инициативах в сфере безопасности. И именно в этом — одна из главных ценностей подобных событий: они формируют среду, в которой рождаются не только идеи, но и реальные действия.

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Организаторы подчеркнули, что InfoSec Ukraine 2025 — это не просто ежегодное событие, а часть долгосрочной стратегии по построению киберустойчивой Украины.

Напомним, на недавней встрече Sport&Business Club Ukraine представители спортивной индустрии, технологического сектора и бизнеса обсудили, как цифровая трансформация влияет на развитие спорта в Украине.

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