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Наука и технологии

FAVBET Tech продолжает поддерживать Wtech ради усиления роли женщин в tech-отрасли

17:46 24 апреля 2025
Фото: WTech MeetUp Kyiv

Украинская IT-компания FAVBET Tech продолжает партнерство с женским комьюнити Wtech и программой Wtech & Friends. Эта инициатива направлена на развитие женского лидерства в технологической сфере и расширение возможностей для участниц отрасли за счет сотрудничества с ведущими компаниями рынка.

При поддержке FAVBET Tech сообщество Wtech реализует совместные инициативы, фокусируясь на усилении позиций женщин в технологической среде. Компания продолжит участвовать в образовательных, нетворкинговых и менторских проектах сообщества, а также принимать участие в ивентах и содействовать развитию международного присутствия Wtech.

«Мы верим в силу сообществ — особенно в условиях, когда украинский IT-сектор играет ключевую роль в устойчивости экономики. FAVBET Tech поддерживает усилия, направленные на усиление женского голоса в tech-индустрии, создание безопасной среды для роста и объединения талантливых специалисток по всему миру», — отмечают в FAVBET Tech.

Фото: WTech MeetUp Kyiv

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Основанное в 2018 году, Wtech сегодня является крупнейшим международным сообществом для женщин в tech-бизнесе. В его состав входит более 7000 участниц в 30+ странах мира. В основе сообщества — глобальная команда из более 100 волонтеров, ежедневно работающих над развитием сети и поддержкой участниц.

Фото: WTech MeetUp Kyiv

Партнёрство с Wtech & Friends — логичное продолжение последовательной стратегии FAVBET Tech, направленной на поддержку женского лидерства, развитие украинской IT-отрасли и усиление технологического сообщества.

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По итогам 2024 года компания вошла в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. FAVBET Tech активно развивает украинскую технологическую экосистему, является членом IT Ukraine Association, с которой инициировала создание первого в Украине AI-комитета. Кроме того, компания входит в пятёрку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что обсуждали на AI Day 2025 Forbes Ukraine при участии FAVBET Tech.

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