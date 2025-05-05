Еще один Patriot: как Запад помогает Украине реагировать на удары рф

Система противовоздушной обороны Patriot, которая базировалась в Израиле, будет отправлена в Украину после ремонта. Об этом заявили четыре американских чиновника, кроме того, западные союзники обсуждают логистику, чтобы Германия или Греция отправили еще одну такую систему. Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, отказались рассказать, как президент Трамп относится к решению о передаче Украине большего количества комплексов Patriot, а также не прокомментировали, было ли оно принято до его вступления в должность, пишет The New York Times.

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Совет национальной безопасности Белого дома не предоставляет подробностей относительно мощности и размещения оборонительных систем, сказал его спикер Джеймс Хьюит.

«Президент Трамп четко дал понять: он хочет, чтобы война в Украине закончилась и убийства прекратились», — сказал он.

Министерство обороны США заявило, что «продолжает предоставлять Украине оборудование из ранее санкционированных» пакетов, имея в виду оружие, изъятое из существующих запасов, и новые закупки. Поставка, о которой ранее не сообщалось, происходит в то время, когда россия усилила свои атаки на Украину, в том числе учитывая ракетный удар по Киеву 24 апреля, который стал самым смертоносным с лета прошлого года.

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Год назад союзники пытались удовлетворить запрос Зеленского на семь комплексов Patriot. Хотя сейчас Украина имеет восемь, только шесть из них функционируют. По словам одного из американских чиновников, остальные два находятся на ремонте. С одним израильским и одним немецким или греческим комплексом Украина будет иметь всего 10 комплексов Patriot.

Согласно американским правилам экспорта чувствительного оборонного оборудования, Соединенные Штаты должны одобрить любую передачу ракетных комплексов Patriot американского производства в Украину, даже если они поступают через другие страны. Эти системы являются дефицитными.

С начала войны Владимир Зеленский неоднократно просил предоставить ему больше ЗРК Patriot, заявляя, что они необходимы для защиты Украины. Каждый зенитно-ракетный комплекс Patriot состоит из батареи с мощной радиолокационной системой и мобильных пусковых установок, которые перехватывают даже летящие баллистические ракеты. Соединенные Штаты впервые отправили систему Patriot в Украину в апреле 2023 года.

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После вступления в должность Трамп публично отмахнулся от просьб Зеленского о предоставлении большего количества Patriot, которые президент Украины недавно предложил купить.

24 апреля российская баллистическая ракета убила 13 человек и ранила почти 90 в Киеве. В редкой форме упрека путину Трамп написал в социальных сетях: «Владимир, СТОП!». Позже он заявил, что у путина не было никаких причин стрелять ракетами по мирным городам.

Эта атака ярко проиллюстрировала, как россия может перегрузить системы Patriot, посылая шквал дронов и ракет почти одновременно.

После похорон Папы Римского Зеленский заявил, что он и пан Трамп обсуждали соглашение о распределении прибыли от добычи природных ресурсов Украины. Позже Трамп заявил, что Зеленский попросил у него ракеты Patriot.

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«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, — сказал Трамп журналистам. - Он говорил это в течение трех лет». Но затем президент США добавил: «Посмотрите, он (Зеленский — Авт.) хочет сделать что-то хорошее для своей страны».

Системы Patriot стоят не менее 1 миллиарда долларов и требуют в обслуживании около 90 человек. Данные, собранные специалистами по отслеживанию вооружений Международного института стратегических исследований в Лондоне, свидетельствуют о том, что по всему миру эксплуатируется около 186 систем Patriot. Соединенные Штаты владеют примерно третью из них. США отправили такие системы за границу для защиты союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Европейские союзники владеют 40 системами, в том числе восемью, которые сейчас находятся в Украине.

Екатерина Степаненко, аналитик по вопросам россии в Институте изучения войны, сказала, что увеличение количества российских ударов, вероятно, частично направлено на то, чтобы истощить средства противовоздушной обороны и запасы Украины.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предполагает, что мира между Украиной и россией не будет.

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