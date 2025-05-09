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Шоу-бизнес

Поздравляю, «бывший»: Каменских тепло обратилась к Потапу

9:52 9 мая 2025
Потап и Настя, фото из открытых источников

Вчера, 8 мая, рэпер Потап праздновал свой 44-й день рождения. Поэтому его жена Анастасия Каменских, сама недавно отметившая «днюху», никак не могла упустить это событие из внимания поклонников.

«С днем рождения, мой любимый «экс «, — написала певица в соцсети. — Всегда рядом, люблю, целую, моя любовь, @realpotap».

В поздравлении артистка использовала слово «экс» («бывший»), но это было сделано, скорее всего, с целью поиздеваться над некоторыми фанатами и СМИ, которые постоянно «разводят» артистов, пишут о них всякие чепухи.

А на самом деле супруги сейчас, скорее всего, находятся в зарубежном романтическом путешествии в неизвестной стране, дальше чужих взглядов, насмешек и журналистов.

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Сам же Потап вчера вечером опубликовал пост, в котором философски рассказал о своем возрасте и мыслях, которые он вызывает у него (все-таки, целых 44 года!)

«Каждое утро я все еще вижу в зеркале тот самый огонь — глаза парня, который решился погнаться за своими заветными мечтами. А это значит, что самое интересное еще впереди: новые цели и планы, расширения и эксперименты, рост и новые вехи творческого и профессионального пути. Я себе не изменял -» и никогда не изменю. Впереди большие планы", — написал артист.

Поэтому будем надеяться, что именинник все-таки вернется в Украину и сможет убедить поклонников и военкомов в том, что он — не уклонист, а «тайный донатчик» на ВСУ.

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Ведь не зря Алла Пугачева вместе с Лаймой Вайкуле «вставляли ему мозги».

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