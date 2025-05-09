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Поздравляю, «бывший»: Каменских тепло обратилась к Потапу
Вчера, 8 мая, рэпер Потап праздновал свой 44-й день рождения. Поэтому его жена Анастасия Каменских, сама недавно отметившая «днюху», никак не могла упустить это событие из внимания поклонников.
«С днем рождения, мой любимый «экс «, — написала певица в соцсети. — Всегда рядом, люблю, целую, моя любовь, @realpotap».
В поздравлении артистка использовала слово «экс» («бывший»), но это было сделано, скорее всего, с целью поиздеваться над некоторыми фанатами и СМИ, которые постоянно «разводят» артистов, пишут о них всякие чепухи.
А на самом деле супруги сейчас, скорее всего, находятся в зарубежном романтическом путешествии в неизвестной стране, дальше чужих взглядов, насмешек и журналистов.
Сам же Потап вчера вечером опубликовал пост, в котором философски рассказал о своем возрасте и мыслях, которые он вызывает у него (все-таки, целых 44 года!)
«Каждое утро я все еще вижу в зеркале тот самый огонь — глаза парня, который решился погнаться за своими заветными мечтами. А это значит, что самое интересное еще впереди: новые цели и планы, расширения и эксперименты, рост и новые вехи творческого и профессионального пути. Я себе не изменял -» и никогда не изменю. Впереди большие планы", — написал артист.
Поэтому будем надеяться, что именинник все-таки вернется в Украину и сможет убедить поклонников и военкомов в том, что он — не уклонист, а «тайный донатчик» на ВСУ.
Ведь не зря Алла Пугачева вместе с Лаймой Вайкуле «вставляли ему мозги».264
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