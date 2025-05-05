Каменских отпраздновала 38-й день рождения и показала подарки от Потапа и NK-Family

Вчера, 4 мая, украинская певица Настя Каменских, недавно подтвердившая, что у них с рэпером Потапом все хорошо, отпраздновала день рождения.

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Конечно, поклонников больше всего интересовало, что подарил Потап любимой.

Оказывается, от него женщина получила букет и сладости в красной коробке с сердцем.

«Спасибо тебе, моя любовь», — поблагодарила она мужчину за подарок.

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Кроме того, Потап показал, как «украинский суперстар» начала вчера празднование своего дня рождения.

Также Анастасия получила подарок от любителей — клуба NK-Family.

Вдобавок красавицу поздравили в социальной сети «мама Сердючки» и другие артисты. В ответ певица поблагодарила всех и опубликовала свое «свежее» видео.

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Напомним, недавно Каменских дала советы молодым девочкам, как всегда выглядеть красивыми и привлекательными.

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