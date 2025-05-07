Потап показал «новую Настю» и рассказал, как Алла Пугачева «вправила» ему мозги

Рэпер Потап, недавно отличившийся отличным подарком в день рождения жены Насти Каменских, сейчас находится в Латвии.



Алексей Потапенко также дал интервью местному проекту «Все всегда Везде», для которого латышский журналист пригласил «местную Настю» — по его словам, он не может воспринимать Потапа отдельно без Каменских, и ему нужна женщина, которая может «заменить» Настю.

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Конечно, речь шла только о времени интервью.

Во время общения речь шла о разных временах жизни артиста, включая период его безумной популярности в странах бывшего СССР. Тогда слава Потапа была такой, что он, по его словам в интервью, начал относиться свысока даже к ближайшему окружению.

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Но ему вовремя «вставили мозги» Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, посоветовавшие познать истинного себя и с «увеличением узнаваемости наоборот» — то есть стать еще ближе к своим поклонникам.

«Как бы ты высоко не поднимался, надо заземляться. Когда меня Лайма Вайкуле и Алла Пугачева учили: «Леша, послушай, это путь к самому себе, разберись в себе. Чем ты круче, тем ближе к людям должен быть» , — рассказал рэпер.

«Я это запомнил. И обычно все, кто меня не знает — это умные люди, в комментариях — все меня хейтят. А кто познакомился поближе, говорят: «Какой прикольный чувак», — поделился Потап в интервью.

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Также продюсер вспомнил, как относился к друзьям во время своего периода безумного успеха: «У меня был период, когда срывало крышу. И если раньше мне помогали люди, которые рядом, настоящие друзья, то потом они стали говорить: „Ты д*вб*й*б, придурок, ты стал невозможным“. А я сначала, говорил, что у меня суперхиты». А потом приходил к ним и говорил: «Извините, тогда я не понимал вас, а сейчас понял».

Напомним, недавно Потап стал владельцем ресторана за границей. Он об этом сообщил в соцсети.

2027

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