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Украина тесно сотрудничает с Евроюстом для сбора доказательной базы и идентификации военных преступников рф, — Олег Татаров
Расследование военных преступлений, совершенных рф во время войны в Украине, необходимо для привлечения виновных к ответственности и установления полной справедливости. А наказанию военных преступников будет содействовать спецтрибунал, над созданием которого Украина работает совместно с партнерами.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров на встрече с президентом Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия (Евроюст) Михаэлем Шмидом.
«Мы говорим о расследовании военных преступлений. Это очень чувствительный и важный вопрос для нашей страны в привлечении к ответственности российской федерации за преступления, совершенные в результате российской агрессии против Украины, и установление полной справедливости», — сказал Олег Татаров.
По его словам, украинские правоохранители и Офис Генпрокурора тесно сотрудничают с Евроюстом, обмениваясь информацией при формировании доказательной базы и установлении лиц, совершавших военные преступления на территории Украины.
Олег Татаров поблагодарил партнеров за постоянную помощь в этом направлении. В частности, и за поддержку Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины (ICPA), отдельно отметив ключевую роль Евроюста в координации Совместной следственной группы (JIT) в отношении Украины.
Также на встрече шла речь о конкретных шагах, которые должны предотвратить использование россией товаров двойного назначения в производстве ракет и БпЛА.
Кроме того, участники встречи обсудили направления усовершенствования существующих механизмов привлечения к ответственности лиц за совершение экономических, коррупционных и других преступлений на территории Украины.
Михаэль Шмид отметил, что Евроюст готов обсуждать дальнейшее взаимодействие с украинскими правоохранителями по борьбе с международными преступниками, в том числе киберпреступниками. Он также отметил работу международной конференции United for Justice. United for Survivors, в открытии которой принял участие.29
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