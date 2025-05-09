Ломится от денег: золотовалютные резервы НБУ обновили исторический рекорд

На фоне отмены лимитов НБУ на ограничения по карточным переводам, Национальный банк установил новый рекорд по международным резервам. Последние на 1 мая составили почти 46,7 млрд долл.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ, отмечая что за апрель они выросли на 10,2%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

Как подчеркнули в НБУ, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6 млрд 347,6 млн долларов, в том числе:

4 861,6 млн долл. США — от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1294,0 млн долл. США — от международных партнеров через счета Всемирного банка;

192,0 млн долл. США — от размещения валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина получила 992,0 млн долларов США в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA.

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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 517,9 млн долл.:

299,2 млн долл. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

169,3 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

49,4 млн долл. США — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 82,1 млн долларов.

С другой стороны, продажи долларов НБУ на валютном рынке Украины в апреле по сравнению с мартом 2025 года уменьшилась на 17,1%. Еще 742,5 млн долл. составила переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

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Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца грядущего импорта.

Как заявил глава Комитета по финансовой и налоговой политики Украины Даниил Гетманцев, данная сумма является новым историческим рекордом в истории страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован по итогам декабря прошлого года (43,8 млрд долл.). Таким образом, с начала года 2025 международные резервы выросли на 6,6% (+2,9 млрд долл.), с начала войны (1 марта 2022) — выросли на 68,2% (+18,9 млрд долл.).

Тем временем в НБУ задумались о введении «черного списка», в который могут попасть украинцы, если их заподозрят в отмывании денег.

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