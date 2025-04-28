В НБУ введут «черный список» для украинцев: кто и почему в него может попасть

Хотя с 1 апреля НБУ не стал продлевать лимиты на карточные переводы, внутренние лимиты остались у самих банков. Тем не менее Национальный регулятор решил не останавливаться и ужесточить борьбу с незаконным отмыванием денег через так называемых «дропов» — людей, через чьи карточные счета «прогоняют» незаконные доходы или используют их для уклонения от налогов.

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Об этом в интервью «Новому времени» сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник. По его словам, Национальный банк Украины разрабатывает законопроект о платежной дисциплине, который предусматривает создание «черного списка» клиентов банков.

В этот реестр будут включены граждане Украины, которые предоставили свои банковские счета для осуществления незаконных операций, в том числе по отмыванию денег, а финансовые операции лиц, включенных в этот список, будут ограничены. Администратором реестра будет Национальный банк, а данные будут предоставляться поставщиками платежных услуг и банками.

Согласно законопроекту, в реестр будут внесены не только лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но и те, кто заведомо продавал персональные данные или использовал свои карты в мошеннических схемах. Это может негативно повлиять на их будущую карьеру и возможности получения кредитов.

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Ранее Дмитрий Олейник заявил, что после введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц. При этом речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств. В целом же, по мнению банкиров, всего примерно до 7% карточных переводов могут использоваться именно «дропами».

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