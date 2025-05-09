Позвала замуж: популярная певица шокировала признанием

Популярная певица Kola (Анастасия Прудиус), выпустившая неожиданный клип, поразила признание. На своей странице в социальной сети артистка выложила видео с концерта Билли Айлиша, на котором ей удалось побывать. Kola не сдерживала эмоции во время выступления мировой звезды и не скрывала слез. В сообщении Анастасия призналась, что осуществилась одна ее давняя мечта.

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«Моя мечта сбылась, — подписала видео Kola. — Я позвала Билли замуж. Я рыдала как ненормальная, будто мне 10 лет, весь концерт. Я плакала потому, что не верила, что вижу ее, вот в чем причина, не в песнях, а просто то, что я ее вижу. Я до сих пор не понимаю, что это было…»

"Я рыдала как ненормальная, будто мне 10 лет, весь концерт", - призналась певица Kola

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Подписчики отреагировали на пост артистки и поделились, что такие же чувства их охватывают во время выступления на сцене самой Kola.

«А кто-то так же рыдает на ваших концертах», — написали в комментариях.

«Ох, как это прекрасно!!! — поддержали певицу. — Как круто, что творчество, музыка помогают высвободить эмоции».

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«Круто, когда получаешь столь крутые эмоции от артиста, прям, как мы на твоих концертах», — добавили в комментариях.

«Как я на твоем концерте», — признался телеведущий Анатолий Анатолич.

«Настя, ты вызываешь такие же эмоции, даже не сомневайся, — поддержали артистку. — Во Дворце спорта я плакала полконцерта. Это был такой катарсис! Какое-то наполнение светом».

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