Учитесь, детки: Виталий Козловский разорвал сеть старым хитом

Популярный певец и военный Виталий Козловский, завершивший судебное дело с бывшим продюсером Игорем Кондратюком, стал владельцем своих хитов. Одним из первых «вернулась к жизни» песня «Пинаколада», которая была записана в 2009 году. Виталий Козловский перевел легендарный хит на украинский язык и исполнил на концерте «Нашевидение». Певец появился на сцене в образе из двухтысячных в парике с длинными волосами и сорвал овации зала.

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«Пинаколядка», — подписал Виталий фрагмент видео на своей странице в социальной сети.

Виталий Козловский появился на сцене в образе с 2000-х в парике с длинными волосами

Поклонники отреагировали на выступление в комментариях.

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«Папа ин да хаус! — написала Оля Полякова. — Учитесь, детки».

«БОЖЕЕЕЕ, КАК ЭТО МОЩНОООО», — не удержала чувств Наталка Денисенко.

«Как будто с песней вернулась в то безмятежное время, — поделились впечатлением. — По-украински звучит — топ!»

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«Кто-то снова громко ворвался шоу-биз, я была маленькой, когда вышел „Шанс“, но это видео и песня вернули меня в те времена, — признались в сети. — И прическа Виталия Козловского, который был там, в моем детстве, по телевизору».

«Да, у меня те же ощущения, когда смотрю на Виталика и слышу его хиты прошлых лет, очень рада, что у этих песен будет второй шанс на „жизнь“ и с бонусом — укр. языком», — поддержали сообщение.

«Очень идет длинная прическа!» — написали в сети.

«Нет, с короткой прической красивее, но это Вам решать и прислушайтесь к жене», — отреагировали на смену образа.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский танцовщик попал в финал европейского телешоу.

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