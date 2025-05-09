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Учитесь, детки: Виталий Козловский разорвал сеть старым хитом
Популярный певец и военный Виталий Козловский, завершивший судебное дело с бывшим продюсером Игорем Кондратюком, стал владельцем своих хитов. Одним из первых «вернулась к жизни» песня «Пинаколада», которая была записана в 2009 году. Виталий Козловский перевел легендарный хит на украинский язык и исполнил на концерте «Нашевидение». Певец появился на сцене в образе из двухтысячных в парике с длинными волосами и сорвал овации зала.
«Пинаколядка», — подписал Виталий фрагмент видео на своей странице в социальной сети.
Поклонники отреагировали на выступление в комментариях.
«Папа ин да хаус! — написала Оля Полякова. — Учитесь, детки».
«БОЖЕЕЕЕ, КАК ЭТО МОЩНОООО», — не удержала чувств Наталка Денисенко.
«Как будто с песней вернулась в то безмятежное время, — поделились впечатлением. — По-украински звучит — топ!»
«Кто-то снова громко ворвался шоу-биз, я была маленькой, когда вышел „Шанс“, но это видео и песня вернули меня в те времена, — признались в сети. — И прическа Виталия Козловского, который был там, в моем детстве, по телевизору».
«Да, у меня те же ощущения, когда смотрю на Виталика и слышу его хиты прошлых лет, очень рада, что у этих песен будет второй шанс на „жизнь“ и с бонусом — укр. языком», — поддержали сообщение.
«Очень идет длинная прическа!» — написали в сети.
«Нет, с короткой прической красивее, но это Вам решать и прислушайтесь к жене», — отреагировали на смену образа.
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