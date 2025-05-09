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Конкуренция — единственный путь снизить цены по-настоящему, а не создать иллюзию регулирования, — эксперт о фармрынке

17:26 9 мая 2025
цены на лекарства

Административное ограничение цен на лекарства не сработало, а единственным действенным механизмом остается рыночная конкуренция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Бориса Кушнирука.

«Вместо прозрачной конкуренции был утвержден перечень из 100 препаратов, на которые производители должны были снизить цены. Но каждый производитель выбрал лишь 5−10 наименований, тогда как остальные остались без изменений», — объяснил эксперт.

Кроме того, отмена маркетинговых договоров между аптеками и поставщиками, по мнению Кушнирука, лишила аптечные сети важной компенсации затрат: на логистику, продвижение и хранение. Эти средства остались производителям.

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«Кто выиграл? Точно не потребитель», — отмечает экономист.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время на правительственном уровне будет принято решение о возвращении к рыночной логике.

«Конкуренция — единственный путь снизить цены по-настоящему, а не создать иллюзию регулирования. Когда аптеки снова смогут получать маркетинговое вознаграждение, они начнут соревноваться между собой: скидки, акции, бонусы — все это напрямую выгодно покупателю», — резюмирует Кушнирук.

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Ранее сообщалось, что Гослекслужба начинает проверки аптек относительно квалификации провизоров.

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