Рыбам — «Туз Жезлов», Стрельцам — «Туз Пентаклей», а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 10 мая

Согласно прогнозу астрологов, в ближайшее время некоторым знакам зодиака существенно повезет в финансах, они разбогатеют, благодаря удачному стечению обстоятельств или невероятному везению. А что ждет представителей зодиакальной семьи в субботу, 10 мая, пишет сайт с гороскопами.

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Овен — «Влюбленные»

Овнам придется сделать эмоциональный выбор, который отразится на их жизни. Возможно, вы почувствуете тягу к новому человеку или увидите свою пару в другом свете. От вас нужна честность — с собой и другими.

Советы карт — Важно понимать, что любовь — это не только эмоции, но и ответственность за свои поступки.

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Телец — «Сила»

Тельцам потребуется внутренняя выдержка, чтобы справиться с неожиданной ситуацией. Не следует действовать на эмоциях. Это идеальный момент, чтобы направить свою энергию на важную цель.

Советы карт — Не игнорируйте сигналы тела, заботьтесь о своем здоровье.

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Близнецы — «Император»

Близнецы столкнутся с необходимостью взять на себя больше обязанностей — дома, в отношениях или на работе. Однако избегайте авторитарности — власть должна быть уравновешена мудростью.

Советы карт — Соблюдайте правила, но не забывайте о человеческом лице.

Рак — «Умеренность»

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Ракам придется искать баланс между терпением и духовным миром. Важно сохранить свою зону покоя. Возможно, появится шанс исцелить старую обиду или восстановить отношения.

Советы карт — Не стоит сомневаться: сейчас все идет так, как надо — не поддавайтесь никаким сомнениям.

Лев — «Королева Жезлов»

Львы, как обычно, в центре внимания, и это можно использовать с пользой. Вы сможете вдохновить других своим примером или словом. Однако избегайте самоуверенности: прислушивайтесь к чужому мнению.

Советы карт — Вы можете стать источником энергии для окружения — главное вести себя мудро.

Дева — «Паж Кубков»

Для Дев отличное время для творческих начинаний и общения с детьми или близкими друзьями. Не бойтесь проявлять уязвимость — она делает вас настоящими. Возможны хорошие жесты от малознакомых людей.

Советы карт — Берегите свою нежность и хорошие отношения.

Весы — «Король Жезлов»

Весам стоит проявить инициативу — не бойтесь заявить о себе или сделать первый шаг. Важно не забывать о партнерах — успех должен быть общим.

Советы карт — Появится шанс продвинуться в карьере — не бойтесь ответственности.

Скорпион — «Двойка Пентаклей»

Скорпионам придется маневрировать между обязанностями и чувствами. Карта говорит о необходимости гибкости и легкости в решении задач. Избегайте крайностей. Важно прислушиваться к своей интуиции, особенно по финансовым вопросам.

Советы карт — Не теряйте баланса, и все получится.

Стрелец — «Туз Пентаклей»

Для Стрельцов открывается новый шанс. Все, что начнется завтра, имеет потенциал для роста и процветания. Не упустите возможность инвестировать свое время, деньги или эмоции.

Советы карт — Главное не лениться и не терять веры в себя. Это может быть старт чего-нибудь значительного.

Козерог — «Семерка Мечей»

Козерогам следует быть особенно осторожными: возможно, кто-то рядом с вами играет не по правилам. Нужно стратегическое мышление и даже уловки. Не доверяйте первому впечатлению — копайте глубже.

Советы карт — Займите наблюдательную позицию и берегите свои интересы.

Водолей — «Десятка Мечей»

Водолеи на пороге внутреннего кризиса или завершения важного этапа. Возможно, пора проститься с чем-то или кем-то, чтобы освободить место новому. Не держитесь за то, что больше не доставляет радости.

Советы карт — Позвольте себе отдых и восстановление.

Рыбы — Туз Жезлов

Рыбам следует начать что-то новое. Это может быть креативный проект, новая цель или внезапный импульс действовать. Важно не подавлять этот порыв. День также благоприятен для признаний, переговоров и действий с чистого листа.

Совет карт — Не стоит бояться чего-то нового — вы точно на верном пути.

А что обещает на текущую неделю Ганеша, читайте в восточном гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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