Так говорит Ганеша: что обещает Восточный гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

В каждом Восточном гороскопе, как известно, фигурируют 12 животных и различные материалы, которые они символизируют: металл, воду, железо, дерево.

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Также в некоторых версиях гороскопов (связанных преимущественно с Индией и соседними с ней странами) присутствует Ганеша — слоноголовый бог удачи и мудрости, а также покровитель астрологии.

Именно такой вариант гороскопа на новую неделю представляет украинское издание Мета. Для каждого представителя Восточного гороскопа ресурс приводит слова Ганеши.

Гороскоп для Крысы

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Для холостых Крыс неделя будет благоприятной, а вот женатые могут столкнуться со стрессовыми ситуациями в семейной жизни из-за постороннего человека. Что касается финансов, то нужно будет составить бюджет всех расходов. Сотрудники получат хорошие новости от руководства на работе. Бизнесмены заведут новые контакты. Время благоприятное для высшего образования. Относительно здоровья — оно будет немного слабее. Старайтесь чаще бывать среди людей. Избегайте новых кредитов.

Гороскоп для Быка

Неделя будет благоприятной для людей, рожденных под знаком Быка. В любовных отношениях будет царить гармония. Вы почувствуете поддержку семьи. В бизнесе появятся новые контракты. Работников будут ждать возможности для повышения. Ваше здоровье на этой неделе будет хорошим. Вы вложите деньги в образование. Также потратите немало средств на отделку дома и ремонт.

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Гороскоп для Тигра

На этой неделе одинокие люди получат шанс выбрать желаемого партнера, а женатые будут счастливы в семейной жизни. Финансовое состояние будет хорошим. На этой неделе почувствуете значительное облегчение и избавитесь от старых болезней. Возможна деловая поездка, которая доставит приятные ощущения. Есть вероятность, что безработные получат хорошую работу.

Гороскоп для Кролика

Личная жизнь будет наполнена счастьем. Неделя благоприятна для женатых. Возможна финансовая выгода по многим аспектам. Все предстоящие дела будут завершены. Придется больше сосредоточиться на работе. У бизнеса будет успех в развитии. Особых проблем со здоровьем ожидать не стоит.

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Гороскоп для Дракона

Неделя будет благоприятной для женатых. Удерживайтесь от инвестиций, потому что это может повредить бизнесу. Время хорошее для работников. Отношения с бизнес-партнером станут крепче. Получите хорошие новости от дальнего родственника. Работники могут испытывать неудобство из-за смены работы.

Гороскоп для Змеи

В семье Змеи будет царить счастье. Возможны переживания за здоровье партнера. Бизнесмены получат желаемую прибыль. Безработные найдут хорошую работу. Возможна смена места работы. Есть большая вероятность успеха в соревнованиях. Не дайте своим мыслям рассеиваться.

Гороскоп для Лошади

На этой неделе придется столкнуться с некоторыми проблемами в жизни. В личной жизни возможно напряжение. Что касается финансового состояния, то доход вырастет, но и расходы останутся высокими. Есть возможность хорошей работы для безработных. Мелкие предприниматели получат желаемую прибыль.

Гороскоп для Козы

Неделя будет полна взлетов и падений. В браке возможно напряжение. Ожидайте значительную прибыль от государственного сектора. Бизнесмены будут успешными в планах развития бизнеса. Новые контракты станут доступны. Здоровье будет удовлетворительным.

Гороскоп для Обезьяны

На этой неделе в любовных отношениях ожидаются взлеты и падения. Возможно недоразумение из-за определенных вопросов. Женатым придется решать проблемы в жизни. Неделя будет удачной в финансовом плане. Будет поток денег, что укрепит экономику. Благоприятный период для получения высшего образования. Ощутите поддержку семьи.

Гороскоп для Петуха

В браке возможен стресс из-за вмешательства другого человека в домашние дела. Получите радость от детей. Те, кто занимается семейным бизнесом, проведут некоторые изменения. У вас будут источники дополнительного дохода, а ежедневная прибыль будет расти. Работающие люди смогут сменить работу.

Гороскоп для Собаки

На этой неделе вы почувствуете прилив энергии, благодаря чему завершите все незавершенные дела. В семье будет царить счастье и мир. Получите полную поддержку партнера, вместе будете работать на благо семьи. Вас ждут дополнительные обязанности, которые вы успешно выполните. Финансовое положение будет хорошим. Возможна выгода от делового партнера.

Гороскоп для Свиньи

Неделя будет очень положительной. Ваша личная жизнь станет лучше. Экономическое положение будет стабильным. Ожидаемые деньги вернутся. Вы получите полную выгоду от предварительных инвестиций. Здоровье улучшится.

Напомним, тарологи назвали знаки зодиака, которым нереально повезет на новой неделе.

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