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Мир

Линии сражения в Украине — это «передовая линия западных ценностей», — Стармер

17:21 10 мая 2025
Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который объявил о новом плане обороны Британии, убежден, что то, что происходит в Украине, это не просто борьба за свободу и демократию, пишет Sky News.

«Нет, это новая, более опасная эпоха истории, период глобальной нестабильности, который подпитывает неуверенность у простых людей здесь, дома», — сказал Стармер.

Великобритания обязалась тратить 2,5% ВВП на оборону с апреля следующего года, возрастая до 3% в течение следующего созыва парламента.

«россия уже угрожает нашей безопасности, — добавил премьер-министр. — Они начали кибератаки на нашу Национальную службу здравоохранения, распространяют дезинформацию в Интернете, и мы не можем забыть, как несколько лет назад на наших улицах в Солсбери среди бела дня в самом сердце Англии произошло нападение с применением химического оружия. Нет, линии фронта в Украине — это передовая западная ценность».

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А аргумент, определяющий эту эпоху, по словам премьера, прост: национальная безопасность — это экономическая безопасность. «И именно поэтому мы увеличиваем расходы на оборону с самым устойчивым ростом со времен холодной войны», — добавил Стармер.

Напомним, 10 мая Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев, чтобы обсудить с Зеленским условия справедливого мира для Украины.

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