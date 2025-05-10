- 10.05 22:54 Чемпионат Украины по футболу, 28-й тур, 9 — 12 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 10.05 22:26 «Цветная ходьба»: японский тренд, который многим понравится
- 10.05 21:58 Орехово-маковый пирог: простой рецепт выпечки к чаю и кофе
- 10.05 21:31 Ей не до того: раскрыта причина, почему Дженнифер Лопес пропустила Met Gala
- 10.05 21:02 Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами
- 10.05 20:45 «Искусство — это язык сердца, и цветы говорят на нем удивительно тонко», — художница Гелена Павленко
- 10.05 20:33 Долгие месяцы ожидания: в Хмельницкой области простились с бойцом, который пропал без вести в прошлом году
- 10.05 20:07 Прочь вещи-клоны: стилист назвала причины, почему ваш гардероб не работает
- 10.05 19:59 Представительница Украины на «Мисс мира» показала «Душу земли»
- 10.05 19:46 В рф приняли на вооружение копию украинской техники: разработчик связан с ЧВК «Вагнер»
- 10.05 19:28 Тельцам — «Десятка Мечей» и конец иллюзий, Стрельцам — «Верховный Жрец» и мудрость: Таро-прогноз на 11 мая
- 10.05 19:21 Пенсии пересчитают задним числом: кого и когда это коснется
Линии сражения в Украине — это «передовая линия западных ценностей», — Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который объявил о новом плане обороны Британии, убежден, что то, что происходит в Украине, это не просто борьба за свободу и демократию, пишет Sky News.
«Нет, это новая, более опасная эпоха истории, период глобальной нестабильности, который подпитывает неуверенность у простых людей здесь, дома», — сказал Стармер.
Великобритания обязалась тратить 2,5% ВВП на оборону с апреля следующего года, возрастая до 3% в течение следующего созыва парламента.
«россия уже угрожает нашей безопасности, — добавил премьер-министр. — Они начали кибератаки на нашу Национальную службу здравоохранения, распространяют дезинформацию в Интернете, и мы не можем забыть, как несколько лет назад на наших улицах в Солсбери среди бела дня в самом сердце Англии произошло нападение с применением химического оружия. Нет, линии фронта в Украине — это передовая западная ценность».
А аргумент, определяющий эту эпоху, по словам премьера, прост: национальная безопасность — это экономическая безопасность. «И именно поэтому мы увеличиваем расходы на оборону с самым устойчивым ростом со времен холодной войны», — добавил Стармер.
Напомним, 10 мая Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев, чтобы обсудить с Зеленским условия справедливого мира для Украины.105
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами
Крысам понадобится передышка, а Тигры смогут вернуть утраченное: восточный гороскоп на неделю 12 — 18 мая
Неудобно получилось: в россии на заводах по изготовлению «Ланцетов» и «Искандеров» обнаружили оборудование из Южной Кореи