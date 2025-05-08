Стармер готовится к нападению россии: стало известно о новом плане обороны Британии

Великобритания, которая обнаружила в своих водах опасные российские шпионские сенсоры, тайно готовится к прямому военному нападению со стороны россии из-за опасений, что она не готова к войне. Правительство попросило обновить 20-летние планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые приведут страну в состояние военной готовности после угроз нападения со стороны кремля. В секретном плане будет указано, как правительство отреагирует на объявление войны, включая бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, защиту общественного вещания и накопление ресурсов, пишет Тelegraph.

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Министры опасаются, что Великобритания не только получит фиаско в вооружении от россии и ее союзников, но и будет неподготовленной и плохо защищенной. Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Британии прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая вскоре может включать британские войска на земле. Эксперты предупреждают, что страна уязвима к нападению на свою критически важную национальную инфраструктуру, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

Обновление секретного «плана обороны страны» определит стратегию на дни сразу после удара по материковой части Великобритании. Он будет включать сценарии, при которых Британия подвергнется ударам обычными ракетами, ядерными боеголовками или кибероперациями, которые представляли ограниченную угрозу, когда было внесено последнее существенное обновление плана в 2005 году. План, разработанный Управлением устойчивости Кабинета министров, предоставит премьер-министру и Кабинету министров указания относительно того, как управлять страной в военное время и когда им следует искать убежища в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона. Также будут рассмотрены военные стратегии для железнодорожных и дорожных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. Маловероятно, что документ будет обнародован в течение десятилетий, если вообще он будет опубликован. Кабинет министров уже смоделировал сценарий, по которому враждебное государство одновременно запускает ракеты и кибератаки на национальную инфраструктуру.

Оценка рисков, опубликованная в январе, показала, что успешная атака «вероятно приведет к гибели гражданского населения, а также сотрудников служб экстренной помощи», нанесет серьезный экономический ущерб и нарушит работу жизненно важных служб. Представители Министерства обороны также призвали Великобританию разработать собственную форму израильского «Железного купола» для защиты от ракетных атак.

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Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны. Правительство также смоделировало вероятность и последствия ракетно-ядерного нападения на Великобританию. Однако выводы этого обзора остаются засекреченными.

Российские атаки против Великобритании продолжаются, несмотря на план Дональда Трампа по мирному соглашению в Украине. В прошлом месяце министры впервые официально признали россию угрозой национальной безопасности.

Министерство обороны заявило, что обзор будет включать «варианты усиления внутренней безопасности», которые могут включать разработку более сильной защиты от ракет. Он также рассмотрит готовность Вооруженных сил к войне после десятилетий сокращения численности войск. Великобритания будет тратить 2,5 процента ВВП на оборону с 2027 года, но министры и руководители вооруженных сил еще не пришли к согласию относительно того, как следует тратить эти средства.

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Ранее сообщалось, что Европа готовится к самому экстремальному военному сценарию.

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