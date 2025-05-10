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«Нет ощущения, что у меня эмиграция»: Потап рассказал о «полной связке» с Украиной и песнях на русском языке (видео)
Скандальный украинский продюсер и рэпер Потап, который во время войны живет за границей и недавно стал владельцем ресторана, отметил, что не считает себя эмигрантом. Он дал интервью латвийскому журналисту.
«Я всю жизнь за свои 20 лет карьеры в основном по пол года проводил за границей, а сейчас просто больше. Поэтому внутри себя я никуда не уехал из Украины. У меня нет ощущения, что я покинул родину и у меня эмиграция. Я в полной связке со своей желто-голубой культурой и своей страной», — рассказал Потап.
Рэпер также рассказал, почему продолжает петь песни на русском языке.
«Те песни, которые я исполняю на русском языке, были на нем написаны для русскоязычной аудитории. И сейчас огромное количество русскоязычных за пределами россии и Украины. Это моя история. Я стараюсь всю жизнь отвечать на вопросы на том языке, на котором мне их задают. И если бы ты обращался ко мне на украинском языке, то я бы отвечал на нем, или на испанском, или английском. А то, что этой темой манипулируют, то что делать — такие времена», — сказал продюсер.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Настя Каменских честно ответила, развелись ли они с Потапом.162
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