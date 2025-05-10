39.61 / 40.16 44.79 / 45.51
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

«Цветная ходьба»: японский тренд, который многим понравится

22:26 10 мая 2025
Цветная ходьба

Ежедневная ходьба — путь к здоровью. Кажется, сегодня это знают многие и успешно пользуются шагомером в своем смартфоне. Но есть немало и тех, кому сложно себя заставить ходить без конкретной цели — например, в магазин за покупками или в салон красоты.

А одной мотивации (понимания, что это нужно для здоровья) оказывается недостаточно.

Тренд, который в Японии называют новой медитацией, наверняка многим понравится. Это «цветная ходьба». Суть ее в том, что, гуляя, вы сосредотачиваетесь на каком-то одном цвете. Например, сегодня на оранжевом. И замечаете на своем пути все оранжевое: цветок, машину, платье, вывеску на здании… Завтра выбираете фиолетовый цвет, послезавтра — бордовый…

Такой метод похож на квест. Его преимущества в том, что он помогает отвлечься от тревожных мыслей и перезагрузиться.

РЕКЛАМА

Каждый раз выбирайте оттенок, который найти на пути не так просто. Например, салатовый, малиновый, бирюзовый…

Умейте замечать на своем пути красоту — цветок, птичку, бабочку. Положительные эмоции нужны каждому человеку.

Ранее Ольга Сметанская рассказала о золотом правиле расхламления, которое многим понравится.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Ольги Сметанской

226

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Восточный гороскоп на неделю с 12 мая по 18 мая 2025 года

Крысам понадобится передышка, а Тигры смогут вернуть утраченное: восточный гороскоп на неделю 12 — 18 мая

дрон Ланцет

Неудобно получилось: в россии на заводах по изготовлению «Ланцетов» и «Искандеров» обнаружили оборудование из Южной Кореи

Семена огруцов

Посев огурцов: на какую глубину и когда лучше сеять, чтобы урожай только радовал

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта