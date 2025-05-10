«Цветная ходьба»: японский тренд, который многим понравится

Ежедневная ходьба — путь к здоровью. Кажется, сегодня это знают многие и успешно пользуются шагомером в своем смартфоне. Но есть немало и тех, кому сложно себя заставить ходить без конкретной цели — например, в магазин за покупками или в салон красоты.

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А одной мотивации (понимания, что это нужно для здоровья) оказывается недостаточно.

Тренд, который в Японии называют новой медитацией, наверняка многим понравится. Это «цветная ходьба». Суть ее в том, что, гуляя, вы сосредотачиваетесь на каком-то одном цвете. Например, сегодня на оранжевом. И замечаете на своем пути все оранжевое: цветок, машину, платье, вывеску на здании… Завтра выбираете фиолетовый цвет, послезавтра — бордовый…

Такой метод похож на квест. Его преимущества в том, что он помогает отвлечься от тревожных мыслей и перезагрузиться.

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Каждый раз выбирайте оттенок, который найти на пути не так просто. Например, салатовый, малиновый, бирюзовый…

Умейте замечать на своем пути красоту — цветок, птичку, бабочку. Положительные эмоции нужны каждому человеку.

Ранее Ольга Сметанская рассказала о золотом правиле расхламления, которое многим понравится.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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