- 10.05 22:54 Чемпионат Украины по футболу, 28-й тур, 9 — 12 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 10.05 22:26 «Цветная ходьба»: японский тренд, который многим понравится
- 10.05 21:58 Орехово-маковый пирог: простой рецепт выпечки к чаю и кофе
- 10.05 21:31 Ей не до того: раскрыта причина, почему Дженнифер Лопес пропустила Met Gala
- 10.05 21:02 Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами
- 10.05 20:45 «Искусство — это язык сердца, и цветы говорят на нем удивительно тонко», — художница Гелена Павленко
- 10.05 20:33 Долгие месяцы ожидания: в Хмельницкой области простились с бойцом, который пропал без вести в прошлом году
- 10.05 20:07 Прочь вещи-клоны: стилист назвала причины, почему ваш гардероб не работает
- 10.05 19:59 Представительница Украины на «Мисс мира» показала «Душу земли»
- 10.05 19:46 В рф приняли на вооружение копию украинской техники: разработчик связан с ЧВК «Вагнер»
- 10.05 19:28 Тельцам — «Десятка Мечей» и конец иллюзий, Стрельцам — «Верховный Жрец» и мудрость: Таро-прогноз на 11 мая
- 10.05 19:21 Пенсии пересчитают задним числом: кого и когда это коснется
«Цветная ходьба»: японский тренд, который многим понравится
Ежедневная ходьба — путь к здоровью. Кажется, сегодня это знают многие и успешно пользуются шагомером в своем смартфоне. Но есть немало и тех, кому сложно себя заставить ходить без конкретной цели — например, в магазин за покупками или в салон красоты.
А одной мотивации (понимания, что это нужно для здоровья) оказывается недостаточно.
Тренд, который в Японии называют новой медитацией, наверняка многим понравится. Это «цветная ходьба». Суть ее в том, что, гуляя, вы сосредотачиваетесь на каком-то одном цвете. Например, сегодня на оранжевом. И замечаете на своем пути все оранжевое: цветок, машину, платье, вывеску на здании… Завтра выбираете фиолетовый цвет, послезавтра — бордовый…
Такой метод похож на квест. Его преимущества в том, что он помогает отвлечься от тревожных мыслей и перезагрузиться.
Каждый раз выбирайте оттенок, который найти на пути не так просто. Например, салатовый, малиновый, бирюзовый…
Умейте замечать на своем пути красоту — цветок, птичку, бабочку. Положительные эмоции нужны каждому человеку.
Ранее Ольга Сметанская рассказала о золотом правиле расхламления, которое многим понравится.
Фото из альбома Ольги Сметанской226
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами
Крысам понадобится передышка, а Тигры смогут вернуть утраченное: восточный гороскоп на неделю 12 — 18 мая
Неудобно получилось: в россии на заводах по изготовлению «Ланцетов» и «Искандеров» обнаружили оборудование из Южной Кореи