Золотое правило расхламления: многим оно понравится

Весна — время навести порядок в доме. Процесс расхламления всегда непрост, так как расставание с вещами, в которые вложены деньги, порой требует решительности. И все же это нужно сделать.

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Пересмотрите свой гардероб и избавьтесь от вещей, которые пришли в негодность и не подлежат восстановлению, даже если когда-то были вашими любимыми. Без сожаления расставайтесь с одеждой и обувью, которые никогда не надевали, потому что не чувствуете в них себя комфортно. Неудобное вряд ли уже когда-то станет удобным.

И все же некоторые вещи из этого списка могут подлежать реабилитации. Не стоит расставаться со старой вещью, которая дарит вам тепло воспоминаний, когда вы видите ее в шкафу. Не нужно спешить расставаться с одеждой, которой можно дать вторую жизнь. Например, если она содержит уникальную аппликацию, вышивку или фурнитуру, которой можно декорировать другую вещь.

Золотое правило расхламления заключается в том, чтобы все, от чего вы решили избавиться, пересмотреть на следующий день. Среди вещей будут те, которым вы скажете категоричекое «нет». Но несколько из них все же решите оставить. Это позволит вам не сожалеть о спонтанно принятом решении.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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