- 10.05 22:54 Чемпионат Украины по футболу, 28-й тур, 9 — 12 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 10.05 22:26 «Цветная ходьба»: японский тренд, который многим понравится
- 10.05 21:58 Орехово-маковый пирог: простой рецепт выпечки к чаю и кофе
- 10.05 21:31 Ей не до того: раскрыта причина, почему Дженнифер Лопес пропустила Met Gala
- 10.05 21:02 Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами
- 10.05 20:45 «Искусство — это язык сердца, и цветы говорят на нем удивительно тонко», — художница Гелена Павленко
- 10.05 20:33 Долгие месяцы ожидания: в Хмельницкой области простились с бойцом, который пропал без вести в прошлом году
- 10.05 20:07 Прочь вещи-клоны: стилист назвала причины, почему ваш гардероб не работает
- 10.05 19:59 Представительница Украины на «Мисс мира» показала «Душу земли»
- 10.05 19:46 В рф приняли на вооружение копию украинской техники: разработчик связан с ЧВК «Вагнер»
- 10.05 19:28 Тельцам — «Десятка Мечей» и конец иллюзий, Стрельцам — «Верховный Жрец» и мудрость: Таро-прогноз на 11 мая
- 10.05 19:21 Пенсии пересчитают задним числом: кого и когда это коснется
Чеснок на грядке пошел в рост: что теперь нужно сделать
Опытные огородники, ранее рассказавшие, чем подкормить чеснок в мае, рассказали о весеннем уходе за чесноком, пишет Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».
Так, как только листья чеснока появится из земли, посадки удобряют азотным удобрением. Для этого в 10 л. воды растворяют 1 ст. мочевины. Десять литров рассчитаны на площадь в один квадратный метр.
Когда листья чеснока достигнут высоты 10−15 см, отгребают землю от луковицы, посыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют с появлением стрелок.
Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается оболочка и клубеньки начнут выглядеть наружу, пора копать чеснок.
Также для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать выращиваемый сорт путем посева воздушных пузырьков. В первый год выращивания их образуются однозубки. Их высаживают осенью и в следующем году получают нормальные многозубковые луковицы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как правильно использовать нашатырный спирт в качестве удобрения для чеснока и лука, а также о том, чем подкормить растение в начале лета.349
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами
Крысам понадобится передышка, а Тигры смогут вернуть утраченное: восточный гороскоп на неделю 12 — 18 мая
Неудобно получилось: в россии на заводах по изготовлению «Ланцетов» и «Искандеров» обнаружили оборудование из Южной Кореи