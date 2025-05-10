Чеснок на грядке пошел в рост: что теперь нужно сделать

Опытные огородники, ранее рассказавшие, чем подкормить чеснок в мае, рассказали о весеннем уходе за чесноком, пишет Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Так, как только листья чеснока появится из земли, посадки удобряют азотным удобрением. Для этого в 10 л. воды растворяют 1 ст. мочевины. Десять литров рассчитаны на площадь в один квадратный метр.

Когда листья чеснока достигнут высоты 10−15 см, отгребают землю от луковицы, посыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют с появлением стрелок.

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается оболочка и клубеньки начнут выглядеть наружу, пора копать чеснок.

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Также для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать выращиваемый сорт путем посева воздушных пузырьков. В первый год выращивания их образуются однозубки. Их высаживают осенью и в следующем году получают нормальные многозубковые луковицы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как правильно использовать нашатырный спирт в качестве удобрения для чеснока и лука, а также о том, чем подкормить растение в начале лета.

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