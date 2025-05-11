Овны столкнутся с предательством, Львы — с провокацией, а риск Козерогов окажется неоправданным: гороскоп на 11 мая

Астрологи, ранее назвавшие самые успешные в мае знаки зодиака, разработали прогноз на 11 мая. Важные решения сегодня лучше не принимать, с большой долей вероятности они окажутся ошибочными, сообщает ТСН.

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Козерог

Не стоит увлекаться рискованными шагами, поскольку вместо ожидаемой прибыли они могут привести к непредсказуемым потерям, не входящим в ваши финансовые планы.

Водолей

Сегодня важно быть особенно внимательными к любой информации, которая, невзирая на выходной, будет поступать к вам. Она может оказаться очень полезной в ближайшем будущем.

Рыбы

Избегайте принятия серьезных финансовых решений или подписания важных документов — даже незначительное заблуждение может привести к серьезным последствиям, которые придется исправлять очень долго.

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Овен

Предательство человека, которого вы считали другом, лучше воспринять по-философски. И поблагодарите судьбу за то, что узнали это сейчас, а не в более сложный период вашей жизни.

Телец

Не поддавайтесь на провокации и негативные эмоции, ведущие к резким высказываниям и импульсивному поведению. В скором времени вы будете сожалеть об этом.

Близнецы

Даже в спокойные дни вам трудно определить свои желания, а сегодня, тем более вам не будет легко принять решение. Поэтому лучше провести этот день без лишних метаний.

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Рак

Не стоит настаивать на своем, даже если вы объективно правы. Вы можете выиграть спор, но оппоненты не забудут этого и не простят вас.

Лев

Игнорируйте провокации от недоброжелателей. Они, вероятно, будут стремиться вызвать у вас эмоциональную реакцию, потому не давайте им такого удовольствия.

Дева

В этот день вы продемонстрируете, как можно все успевать и при этом оставаться спокойными и дружелюбными, не нападая на окружающих и не упрекая никого.

Весы

Конфликт, который возникнет сегодня, вероятно, будет долговременным, а никто в нем не будет абсолютно прав. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как ссориться с близким человеком.

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Скорпион

Не стоит сегодня слушать советы окружающих, даже если это люди, которым вы доверяете. Хотя они будут продиктованы с благими намерениями, решения должны принимать вы сами.

Стрелец

Этот день не подходит для серьезных дел, включая хозяйские. Лучше сосредоточьтесь на мелких делах — там трудно допустить роковую ошибку.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю (с 12 по 18 мая).

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