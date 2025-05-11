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Овны столкнутся с предательством, Львы — с провокацией, а риск Козерогов окажется неоправданным: гороскоп на 11 мая
Астрологи, ранее назвавшие самые успешные в мае знаки зодиака, разработали прогноз на 11 мая. Важные решения сегодня лучше не принимать, с большой долей вероятности они окажутся ошибочными, сообщает ТСН.
Козерог
Не стоит увлекаться рискованными шагами, поскольку вместо ожидаемой прибыли они могут привести к непредсказуемым потерям, не входящим в ваши финансовые планы.
Водолей
Сегодня важно быть особенно внимательными к любой информации, которая, невзирая на выходной, будет поступать к вам. Она может оказаться очень полезной в ближайшем будущем.
Рыбы
Избегайте принятия серьезных финансовых решений или подписания важных документов — даже незначительное заблуждение может привести к серьезным последствиям, которые придется исправлять очень долго.
Овен
Предательство человека, которого вы считали другом, лучше воспринять по-философски. И поблагодарите судьбу за то, что узнали это сейчас, а не в более сложный период вашей жизни.
Телец
Не поддавайтесь на провокации и негативные эмоции, ведущие к резким высказываниям и импульсивному поведению. В скором времени вы будете сожалеть об этом.
Близнецы
Даже в спокойные дни вам трудно определить свои желания, а сегодня, тем более вам не будет легко принять решение. Поэтому лучше провести этот день без лишних метаний.
Рак
Не стоит настаивать на своем, даже если вы объективно правы. Вы можете выиграть спор, но оппоненты не забудут этого и не простят вас.
Лев
Игнорируйте провокации от недоброжелателей. Они, вероятно, будут стремиться вызвать у вас эмоциональную реакцию, потому не давайте им такого удовольствия.
Дева
В этот день вы продемонстрируете, как можно все успевать и при этом оставаться спокойными и дружелюбными, не нападая на окружающих и не упрекая никого.
Весы
Конфликт, который возникнет сегодня, вероятно, будет долговременным, а никто в нем не будет абсолютно прав. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как ссориться с близким человеком.
Скорпион
Не стоит сегодня слушать советы окружающих, даже если это люди, которым вы доверяете. Хотя они будут продиктованы с благими намерениями, решения должны принимать вы сами.
Стрелец
Этот день не подходит для серьезных дел, включая хозяйские. Лучше сосредоточьтесь на мелких делах — там трудно допустить роковую ошибку.
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