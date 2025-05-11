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Как дочь Аллы Пугачевой: принц Гарри потерялся в Лондоне без охраны и стучал в дверь к незнакомцам
В свое время старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте хотела встретиться с композитором Игорем Николаевым, но случайно зашла не в тот дом и встретила своего будущего мужа Михаила Земцова.
Приблизительно такая же ситуация сложилась, вероятно, и у принца Гарри, который решил пройти по Лондону без охраны и заблудился. Об этом пишет The Sun.
По информации газеты, Гарри постучал в двери как минимум к трем незнакомцам, прежде чем найти дом своего друга.
Британцы шутят, что принц, видимо, потерялся из-за отсутствия государственной охраны, которой можно доверить поиск нужного адреса.
Примечательно, что, по словам очевидцев, домработница, открывшая дверь принцу в одном из домов, даже не узнала королевскую особу.
Это вносит долю иронии в ситуацию, особенно если учесть, что недавно Гарри размышлял о невозможности вернуться на родину, поскольку, по его мнению, там ему угрожает опасность.
Не первый год младший сын Чарльза III пытается добиться того, чтобы в Великобритании ему, а также его жене и детям, обеспечили охрану за государственный счет. Но на прошлой неделе суд еще раз отклонил его апелляцию.
После этого Гарри заявил, что хотел бы помириться с семьей, ведь он не знает, сколько еще осталось жить отцу, у которого обнаружили онкологическое заболевание. Но именно Чарльз III, по его словам, не разговаривает с ним и препятствует его победе в суде.
Напомним, недавно сыну принца Гарри Арчи исполнилось 6 лет. Меган Маркл показала фото малыша.437
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