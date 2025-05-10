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Меган Маркл уличили во лжи: что снова она натворила
В то время как британцы требуют лишить герцогов Сассекских королевских титулов, слова и действия Меган Маркл подвергли анализу эксперт Мегин Келли и королевский эксперт Дэн Вутон. Оба заявили, что не верят в ее честность, пишет Geo.tv.
Вутон первым поделился своими мыслями:
«Я просто хочу напомнить людям, что Меган Маркл говорит, что она счастлива в своих отношениях с принцем Гарри. Но когда ее спрашивают: „Останешь ли ты с принцем Гарри навсегда? Будешь ли ты замужем за ним навсегда?“ И ее голос поднимается на две октавы, и она говорит: „Да“, потому что лжет. Мы говорили об этом, но она уже продает издателям книгу о своем разводе».
Правда же состоит в том, считает эксперт, что Меган не хочет сейчас писать книгу, которая, очевидно, будет содержать кучу положительных вещей о принце Гарри.
«Потому что она готовится к великому дню выплаты, который, как она знает, станет огромным выигрышем, чтобы поддерживать его на годы. Именно это она предлагает сделать», — убежден Вутон.
В свою очередь Мегин Келли добавила, что хотя Маркл «без макияжа», у нее «идеальная укладка», что делает ее облик фальшивым.
«Она также делает вид, что плачет, — объяснила эксперт. — Мы увеличили изображение, чтобы увидеть — никаких слез не видно! Посмотрите на это, я приглашаю зрителей посмотреть на это вблизи. Где слеза? Там нет ничего».
Увы, несмотря на огромные усилия, Меган так и не может добиться благосклонности общества. Напомним, даже трогательное фото принца Гарри и детей, сделанное Меган Маркл, вызвало критику у королевских источников.307
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