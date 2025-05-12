Публицист Александр Невзоров назвал предложение путина возобновить прерванные переговоры с Украиной в Стамбуле «дерьмовым спектаклем», который лишь обострит ситуацию.

«Этой ночью кремлевский пациент был предельно откровенен. Играя ботоксом щек он дал понять, что впереди — вечная война, в воронку которой постепенно всосет Европу, а за ней и весь мир, — так прокомментировал предложение хозяина кремля о возобновлении приостановленных в 2022 году переговоров с Украиной в Стамбуле, где украинской стороне фактически предложили капитулировать, Александр Невзоров. — Путинское заявление — это гарантия того, что людей ждут годы гноя, боли и торжества наглого зла.

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Никакие другие варианты путина не интересуют и рассматриваться не будут. Перспектива одна — вечная война до устранения её первопричины, т. е. самого путина.

Его «Стамбульский ход» — дерьмовый спектакль. Путинские назгулы будут тупо транслировать наглость и стандартные ультиматумы москвы. «Стамбул» лишь обострит и повысит градусы злобы. Маньяк будет настаивать на своем, дарованном ему «богом и историей» праве убивать, грабить и оккупировать. Ничего другого в его репертуаре нет.

Огромной ошибкой Европы и ее СМИ была игнорация отчетливой медицинской подоплеки этой войны

Теперь-то, на четвертом году, после ночного спектакля, ясно, что рассматривать поведение путина вне клинического контекста — абсолютно бессмысленно.

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Психиатрическая тема изначально должна была доминировать и определять суть проблемы. Но это упущено.

россия, кстати, ликует. Она вжилась в смерть; радостно в ней плещется и ею упивается. Она наконец-то при деле.

Тем не менее, как не было, так и нет никакого понимания того, что рф, в принципе злокачественное образование на теле человечества и дальнейшая её подпитка благами цивилизации нецелесообразна. Тут пора бы перестать причитать и изумляться; надо принять, как должное то, что россия — это территория враждебных людям существ.

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россия никогда не была Европой и теперь уже точно никогда ею не будет. Свой экзамен на принадлежность к цивилизованному миру она, как страна, с треском провалила.

путин труслив. Если бы из 140 миллионов населения против войны восстали хотя бы 2 миллиона — войны бы не было".

Фото со странички Александра Невзорова

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