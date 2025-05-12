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«Кремлевский пациент предельно откровенен. Он дал понять, что впереди — вечная война»: Александр Невзоров о «переговорном» предложении путина
«Этой ночью кремлевский пациент был предельно откровенен. Играя ботоксом щек он дал понять, что впереди — вечная война, в воронку которой постепенно всосет Европу, а за ней и весь мир, — так прокомментировал предложение хозяина кремля о возобновлении приостановленных в 2022 году переговоров с Украиной в Стамбуле, где украинской стороне фактически предложили капитулировать, Александр Невзоров. — Путинское заявление — это гарантия того, что людей ждут годы гноя, боли и торжества наглого зла.
Никакие другие варианты путина не интересуют и рассматриваться не будут. Перспектива одна — вечная война до устранения её первопричины,
Его «Стамбульский ход» — дерьмовый спектакль. Путинские назгулы будут тупо транслировать наглость и стандартные ультиматумы москвы. «Стамбул» лишь обострит и повысит градусы злобы. Маньяк будет настаивать на своем, дарованном ему «богом и историей» праве убивать, грабить и оккупировать. Ничего другого в его репертуаре нет.
Огромной ошибкой Европы и ее СМИ была игнорация отчетливой медицинской подоплеки этой войны
Теперь-то, на четвертом году, после ночного спектакля, ясно, что рассматривать поведение путина вне клинического контекста — абсолютно бессмысленно.
Психиатрическая тема изначально должна была доминировать и определять суть проблемы. Но это упущено.
россия, кстати, ликует. Она вжилась в смерть; радостно в ней плещется и ею упивается. Она наконец-то при деле.
Тем не менее, как не было, так и нет никакого понимания того, что рф, в принципе злокачественное образование на теле человечества и дальнейшая её подпитка благами цивилизации нецелесообразна. Тут пора бы перестать причитать и изумляться; надо принять, как должное то, что россия — это территория враждебных людям существ.
россия никогда не была Европой и теперь уже точно никогда ею не будет. Свой экзамен на принадлежность к цивилизованному миру она, как страна, с треском провалила.
путин труслив. Если бы из 140 миллионов населения против войны восстали хотя бы 2 миллиона — войны бы не было".
Фото со странички Александра Невзорова
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