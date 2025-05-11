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- 10:26 Он хочет начать не с нуля, а с того места, на котором все «заглохло»: эксперт о предложении путина
Он хочет начать не с нуля, а с того места, на котором все «заглохло»: эксперт о предложении путина
Угроза усиления санкций, а главное — увеличение поставок оружия Украине заставили путина нервничать и реагировать быстро. Он отверг предложенное Украиной и ее союзниками большое перемирие с 12 мая, вместо этого предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной, которые «были приостановлены в 2022 году», уже с 15 мая в Стамбуле. Сенсационно, вообще без предварительных условий. Но вот нюанс, о прекращении огня — ни слова. Стоит ли Украине соглашаться? Нет, по крайней мере, не сразу, и на это есть минимум 2 причины, считает эксперт-международник Максим Несвитайлов.
«Он проигнорировал предложение о 30-дневном прекращении огня. Вообще ничего не сказал, будто его и не было, — замечает эксперт. — Следовательно, он действительно испугался, такая перспектива заставила его предложить „возобновление“ прямых переговоров. Но зачем? Для того же, для чего и требовались переговоры в Джидде, чтобы тянуть время. И для того чтобы вести переговорный процесс на своих условиях, перехватить инициативу. А если прекращения огня не будет и начнутся дополнительные санкции и поставки оружия Украине, то это можно будет назвать срывом переговоров и угрожать выйти из процесса. Короче говоря, они зайдут с сильной позиции, а мы со слабой. По моему мнению, переговоры могут начаться только после полного прекращения огня или после введения в рф дополнительных санкций и решений по усилению поддержки Украины».
Что касается легитимизации переговоров в Стамбуле, добавляет Несвитайлов, то путин предлагает восстановить те, которые были приостановлены в 2022 году.
«То есть он хочет начать не с нуля, а с того места, на котором все „заглохло“ почти три года назад. Банально, он стремится легализовать этот миф о „парафированных стамбульских договоренностях“ и будет давить, чтобы они были основой. А то, что там было предложено — это капитуляция Украины, поэтому это их вполне устраивает. Новый переговорный процесс должен начаться с самого начала, и желательно, в другом месте, чтобы даже символической связи не было», — заключает Максим Несвитайлов.
Напомним, накануне в Украину прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, а также недавно избранный канцлером ФРГ Фридрих Мерц. В ходе встречи с Зеленским они обсудили детали прекращения огня.221
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