Сырость и холод из Северной Европы идут в Украину: во второй декаде мая синоптики прогнозируют температуру ниже нормы

Прохладную погоду в прошлый уик-энд обусловливало господств над Восточной Европой холодной воздушной массы арктического происхождения. На фоне поступления холодного воздуха из северных регионов Европы, в Украину в течение второй декады мая будет преобладать влажная и прохладная погода.

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Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что на этой неделе с температурный фон ожидается на 4 — 8 °C ниже климатической нормы.

В понедельник, 12 мая, ночью дожди пройдут в южных и центральных областях, днем на большей части территории Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, на западе с грозами. В Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки в виде дождя, в высокогорье с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью. +7 °С, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0… -3 °С; днем +9… +14 °С, на юго-востоке и в Крыму +13… +18 °С.

Прогноз погоды на 12 мая, фото Укргидрометцентра.

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Во вторник, 13 мая, ночью на Левобережье страны, днем на большей части территории Украины пройдут умеренные, местами сильные дожди, местами грозы. Только в Крыму и Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +2… +7 °С, в западных и северных областях заморозки 0… -3 °С; днем +9… +15 °С, на юге, Закарпатье и в Крыму +14… +19 °С.

Прогноз погоды на 13 мая, фото Укргидрометцентра.

В среду, 14 мая, ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь на юго-востоке и в Крыму без осадков. Ветер западный, 5−10 м/с. Температура ночью составит +2… +7 °С, в западных и северных областях заморозки 0… -3 °С; днем +14… +19 °С.

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Прогноз погоды на 14 мая, фото Укргидрометцентра.

В четверг, 15 мая, ночью в западных областях днем в большинстве регионов, кроме юго-востока и Приазовья, пройдут дожди, местами грозы. В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7−12 м/с, днем местами порывы до 15−17 м/с. Температура ночью +5… +10 °С, днем в северных и западных областях +9… +14 °С, в других регионах +15… +21 °С.

Прогноз погоды на 15 мая, фото Укргидрометцентра.

В пятницу, 16 мая, неустойчивая погода с осадками прогнозируется на большей части территории. Только в Крыму и юго-восточных областях будет сухо. В центральных и северных регионах пройдут сильные дожди, возможны грозы и град. Ветер южный, в западной части северо-западный, 7−12 м/с, утром и днем в центральных и южных регионах порывы 15−22 м/с. Температура в западных и северных областях ночью +1… +6 °С, днем +8… +13 °С; в других регионах ночью +6… +11 °С, днем +15… +21 °С.

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Прогноз погоды на 16 мая, фото Укргидрометцентра.

В субботу, 17 мая, под влиянием малоподвижного циклона, в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая и дождливая погода. Возможны грозы. Ветер юго-западный, на Левобережье переменных направлений, 5−10 м/с. Температура ночью +3… +8 °С, в западной части местами заморозки 0… -3 °С; днем +13… +18 °С, в западных областях +8… +13 °С.

В воскресенье, 18 мая, ночью на Левобережье Украины пройдут значительные дожди, днем в большинстве областей прогнозируются умеренные, в Карпатском регионе — значительные дожди. Местами грозы. Ветер западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2… +8 °С, в западной части местами заморозки 0… -3 °С; днем +13… +18 °С, на крайнем западе +8… +13 °С.

Ранее, прогнозируя погоду в мае, метеоролог отмечал, что средняя температура воздуха ожидается в пределах +13… +17°С, что близко к норме. Впрочем, он не исключал аномально жаркие дни и аномально холодные ночи — с температурой до +1+7 градусов.

Фото Pixabay

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